ΗΠΑ: Τέλος οι δημοσιογράφοι από το Πεντάγωνο

Το Πεντάγωνο απαγόρευσε την είσοδο δημοσιογράφων στο γραφείο Τύπου του, αφού επαναχαρακτήρισε τον χώρο ως Μονάδα Ευαίσθητων Διαβαθμισμένων Πληροφοριών (SCIF), έναν ασφαλή χώρο που χρησιμοποιείται για τον χειρισμό διαβαθμισμένων πληροφοριών

Ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου του Πενταγώνου, Χοσέ Βαλντέζ, δήλωσε ότι η αλλαγή ήταν απαραίτητη επειδή η συγκεκριμένη εγκατάσταση πλέον χρησιμοποιείται από κοινού με συντάκτες ομιλιών από το γραφείο που η κυβέρνηση αποκαλεί «Υπουργείο Πολέμου».

Σύμφωνα με τον Βαλντέζ, οι συντάκτες αυτοί εργάζονται τακτικά με διαβαθμισμένο υλικό, γεγονός που υποχρεώνει τον χώρο να πληροί τα πρότυπα ασφαλείας.

Σε δήλωση που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Βαλντέζ ανέφερε: «Το Γραφείο Τύπου του Πενταγώνου επαναχαρακτηρίστηκε ως Εγκατάσταση Ευαίσθητων Διαβαθμισμένων Πληροφοριών (Sensitive Compartmented Information Facility – SCIF), λόγω του ότι συντάκτες ομιλιών από το Γραφείο του Υπουργού Πολέμου μοιράζονται τον χώρο».

Πρόσθεσε ότι οι δημοσιογράφοι δεν θα επιτρέπεται πλέον να εισέρχονται, λόγω της διαβαθμισμένης φύσης του χώρου.

Η απόφαση αποτελεί το τελευταίο βήμα σε μια ευρύτερη διαμάχη μεταξύ του Πενταγώνου και μεγάλων ειδησεογραφικών οργανισμών σχετικά με την πρόσβαση του Τύπου. Για δεκαετίες, διαπιστευμένοι δημοσιογράφοι μπορούσαν να κινούνται σχετικά ελεύθερα σε τμήματα του Πενταγώνου, συλλέγοντας πληροφορίες και μιλώντας με αξιωματούχους. Αυτή η πρόσβαση έχει σταδιακά περιοριστεί κατά τη διάρκεια της δεύτερης κυβέρνησης Τραμπ.

Αυξανόμενοι περιορισμοί στον Τύπο

Η διαμάχη κλιμακώθηκε τον Οκτώβριο του 2025, όταν το Πεντάγωνο εισήγαγε νέους κανόνες που απαιτούσαν από τους δημοσιογράφους να συμφωνήσουν ότι δεν θα συλλέγουν ή δημοσιεύουν ορισμένες πληροφορίες χωρίς επίσημη έγκριση. Πολλά μεγάλα μέσα ενημέρωσης, όπως οι The New York Times, CNN, ABC News, CBS News, NBC News και το Associated Press, αρνήθηκαν να αποδεχτούν τους περιορισμούς και παρέδωσαν τις κάρτες πρόσβασης στο Πεντάγωνο.

Στη συνέχεια, το Πεντάγωνο επέβαλε επιπλέον μέτρα, συμπεριλαμβανομένης πολιτικής που απαιτούσε οι δημοσιογράφοι να συνοδεύονται από επίσημους συνοδούς μέσα στο κτίριο.

Οι New York Times προσέφυγαν στη δικαιοσύνη, υποστηρίζοντας ότι οι περιορισμοί παρεμποδίζουν την ανεξάρτητη δημοσιογραφία και παραβιάζουν τις συνταγματικές εγγυήσεις για τον Τύπο.

Τον Μάρτιο του 2026, ομοσπονδιακός δικαστής έκρινε ότι ορισμένοι από τους περιορισμούς του Πενταγώνου ήταν παράνομοι και διέταξε την αποκατάσταση της πρόσβασης.

Αντί να επανέλθει πλήρως στο προηγούμενο καθεστώς, το υπουργείο Άμυνας εισήγαγε ενδιάμεση πολιτική που απαιτεί οι δημοσιογράφοι να συνοδεύονται από επίσημους συνοδούς μέσα στο Πεντάγωνο.

Οι New York Times υποστήριξαν ότι η νέα πολιτική ουσιαστικά αντικατέστησε έναν περιορισμό με έναν άλλον και επανήλθε στο δικαστήριο. Τον Απρίλιο, ο ίδιος δικαστής έκρινε ότι η απαίτηση συνοδείας παραβιάζει την προηγούμενη απόφασή του.

Ωστόσο, εφετείο ανέστειλε προσωρινά μέρος της απόφασης, ενώ η κυβέρνηση ασκεί έφεση, επιτρέποντας την εφαρμογή της πολιτικής συνοδείας κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.

Τον Μάιο, οι New York Times κατέθεσαν δεύτερη αγωγή, υποστηρίζοντας ότι η πολιτική συνοδείας αποτελεί «αντισυνταγματική προσπάθεια του Πενταγώνου να αποτρέψει την ανεξάρτητη δημοσιογραφία σε στρατιωτικά θέματα». Η νομική διαμάχη παραμένει σε εξέλιξη.

Στο μεταξύ, το Πεντάγωνο υπερασπίζεται τις ενέργειές του ως αναγκαίες για λόγους ασφάλειας και επιχειρησιακής λειτουργίας. Ο Βαλντέζ δήλωσε: «Αυτό είναι το πιο διαφανές υπουργείο Πολέμου στην ιστορία. Καμία προπαγάνδα των ψευδών ειδήσεων δεν θα το αλλάξει αυτό».

Οι οργανώσεις μέσων ενημέρωσης και υπερασπιστές της ελευθερίας του Τύπου, ωστόσο, υποστηρίζουν ότι οι περιορισμοί καθιστούν δυσκολότερο τον ανεξάρτητο έλεγχο του αμερικανικού στρατού και μειώνουν τη διαφάνεια σε έναν από τους ισχυρότερους κρατικούς θεσμούς στον κόσμο.

Με πληροφορίες από euronews.com