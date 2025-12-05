ΗΠΑ: Ταξιδιώτες διαμαρτύρονται για οδηγία της κυβέρνησης φορώντας πιτζάμες

Η Κατ Σάλιβαν έπρεπε να διαλέξει τι θα φορούσε για το ταξίδι της, την Ημέρα των Ευχαριστιών στις ΗΠΑ.

Αφού άκουσε τον Αμερικανό υπουργό Μεταφορών, Σον Π. Ντάφι, να καλεί τους ταξιδιώτες να ντύνονται «με σεβασμό» στα αεροδρόμια, αποφάσισε να απαντήσει με μια δόση «μοχθηρής συμμόρφωσης».

Θα επέλεγε το λευκό σατινέ φόρεμα ή το πράσινο, φτερωτό κοκτέιλ φόρεμα;

Η Σάλιβαν - τηλεοπτική παραγωγός και κωμικός με έδρα το Λος Άντζελες - κατέληξε να τρέχει μέσα στο αεροδρόμιο φορώντας αθλητικά και ένα maxi φόρεμα που απέπνεε αέρα Old Hollywood.

Σε συνέντευξή της είπε ότι η εμπειρία της δείχνει «πόσο παράλογη είναι αυτή η οδηγία». «Το φόρεμα ήταν εντελώς μη πρακτικό· όταν προσγειώθηκα είχε περίπου -1°C», ανέφερε. «Ήταν σίγουρα το τελευταίο πράγμα που έπρεπε να φοράω».

Πριν από την Ημέρα των Ευχαριστιών, ο Ντάφι είχε πει ότι οι ταξιδιώτες θα έπρεπε τουλάχιστον να φορούν ένα αξιοπρεπές πουκάμισο και ένα τζιν. Ήταν συνέχεια μιας προηγούμενης καμπάνιας για επιστροφή στη «Χρυσή Εποχή των Ταξιδιών».

«Θα ενθάρρυνα τον κόσμο να ντύνεται λίγο καλύτερα — αυτό μας κάνει όλους να συμπεριφερόμαστε λίγο καλύτερα», είπε. «Ας αποφύγουμε τις παντόφλες και τις πιτζάμες στα αεροδρόμια».

Οι αντιδράσεις στα social media ήταν άμεσες: «Όχι, είμαστε μια χαρά έτσι», έγραψαν πολλοί.

«Εγώ θα φοράω τις παντόφλες μου», σχολίασε μια γυναίκα στο TikTok, απορώντας γιατί η κυβέρνηση ασχολείται με την άνετη ενδυμασία της.

Άλλοι θύμισαν τις καθυστερήσεις, τα τέλη, τις περιορισμένες παροχές και τις ελάχιστες υπηρεσίες που τους περιμένουν στα ταξίδια — συνθήκες που δεν συνδέονται ακριβώς με πολυτέλεια.

«Να βάλω το καλύτερό μου κοστούμι για να κάτσω πάνω στα ψίχουλα κάποιου άλλου;» αστειεύτηκε στο Instagram η κωμικός Μισέλ Γουλφ.

Οι «πιτζάμες στο αεροδρόμιο» συζητούνται εδώ και χρόνια — πολύ πριν γίνουν κυβερνητικό θέμα. Κάποιοι αρθρογράφοι στήριξαν την πρόταση Ντάφι.

Η New York Post διαμαρτυρήθηκε για τους «ατημέλητους ταξιδιώτες»: «Φορούν λερωμένες πιτζάμες και σέρνουν κουβέρτες και μαξιλάρια».

Άλλοι ανέβασαν φωτογραφίες με ενδυματολογικές επιλογές «εγκεκριμένες από τον Ντάφι».

Η δημιουργός περιεχομένου και life coach Σάμι Νάιτ αστειεύτηκε πως «πλέον θα φοράει αποκλειστικά πιτζάμες στο αεροδρόμιο». «Έχεις ήδη ξοδέψει τόσα χρήματα για τα εισιτήρια και το ταξίδι», είπε η Νάιτ. «Δεν με έχει ενοχλήσει ποτέ να βλέπω κάποιον να νιώθει και να είναι άνετα. Το βρίσκω παράλογο όλο αυτό».

Μερικοί είδαν τις ενδυματολογικές επιλογές τους ως πράξη πολιτικής αντίστασης. Το hashtag #pajamaresistance έκανε εμφάνιση.

Ο 24χρονος Τζόνι Παλμαντέσα από τη Φιλαδέλφεια είπε ότι ο Ντάφι και ο πρόεδρος Τραμπ θα έπρεπε να ενδιαφέρονται περισσότερο για τη μείωση του κόστους ταξιδιού ώστε «οι οικογένειες να μπορούν να αγοράσουν καλύτερα ρούχα». «Οι προτεραιότητες της κυβέρνησης είναι εντελώς λάθος», σημείωσε.

Η Ρόμπιν Ιακόνα από τη Λουιζιάνα, έγραψε σε email ότι για την επιστροφή της από το Δουβλίνο φόρεσε παντελόνι πιτζάμας τύπου jogger, T-shirt και κάλτσες συμπίεσης.

«Η ευγένεια ξεκινά από το να είσαι καλός άνθρωπος και να δίνεις το παράδειγμα», έγραψε. «Όχι από το αν κάποιος φορά πιτζάμες και παντόφλες σε μια πολύωρη πτήση».

Με πληροφορίες από Washington Post