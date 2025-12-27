ΗΠΑ: Συζυγικός καβγάς για την τηλεόραση κατέληξε σε δολοφονία, αυτοκτονία και τραυματισμό 13χρονης

Μια οικογενειακή διαμάχη με αφορμή αγώνα αμερικανικού football (NFL) κατέληξε σε δολοφονία και αυτοκτονία, λίγες ημέρες πριν από τα Χριστούγεννα, στηΦλόριντα των ΗΠΑ, σύμφωνα με τον σερίφη της κομητείας Πολκ, Γκρέιντι Τζαντ.

Όπως ανέφεραν οι αρχές, το βράδυ της Δευτέρας ο 47χρονος Τζέισον Κένι διαπληκτίστηκε με τη σύζυγό του, Κρίσταλ Κένι, για το αν θα παρακολουθούσαν το τέλος της εκπομπής «Monday Night Football». Οι ερευνητές εκτιμούν ότι ο άνδρας είχε καταναλώσει αλκοόλ στη διάρκεια της βραδιάς και, όταν η γυναίκα του είπε ότι δεν ήθελε να δει τον αγώνα, η ένταση κλιμακώθηκε.

Σε κάποια στιγμή, σύμφωνα με την αστυνομική εκδοχή, η Κρίσταλ ζήτησε από τον 12χρονο γιο της να καλέσει το 911. Το παιδί έτρεξε σε σπίτι γείτονα, ενώ ακούγονταν πυροβολισμοί. Αστυνομικοί που έφτασαν λίγα λεπτά αργότερα εντόπισαν την Κρίσταλ Κένι νεκρή στο καθιστικό, με τραύμα από πυροβόλο όπλο στο κεφάλι.

Στο ίδιο σπίτι βρέθηκε και η 13χρονη κόρη της, τραυματισμένη από δύο πυροβολισμούς, στον ώμο και στο πρόσωπο. Διακομίστηκε σε νοσοκομείο και νοσηλεύεται σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση. Μέσα στο σπίτι βρισκόταν επίσης το ενός έτους παιδί του ζευγαριού, το οποίο εντοπίστηκε σώο.

Φωτ: Facebook / Jason Kenney

Μετά τους πυροβολισμούς, ο 47χρονος διέφυγε με το όχημά του, σύμφωνα με τις αρχές. Φέρεται να τηλεφώνησε στην αδελφή του, που ζει στην πολιτεία της Νέας Υόρκης, λέγοντάς της ότι έκανε «κάτι πολύ κακό» και ότι δεν πρόκειται να πάει στη φυλακή.

Αργότερα, αστυνομικοί τον εντόπισαν σε περιοχή της Λέικ Ουέιλς, κρυμμένο σε αποθήκη σε ακίνητο που ανήκε στον πατέρα του. Όταν του ζήτησαν να βγει, άκουσαν έναν πυροβολισμό και τον βρήκαν νεκρό, από τραύμα που αποδίδεται σε αυτοπυροβολισμό.

Οι αρχές ανέφεραν ότι δεν υπήρχαν προηγούμενες κλήσεις για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας στη συγκεκριμένη διεύθυνση και ότι ο άνδρας δεν είχε ποινικό μητρώο. Γείτονες, ωστόσο, φέρονται να είπαν ότι είχαν υπάρξει ενδείξεις κακοποιητικής συμπεριφοράς στο παρελθόν. Στο σπίτι, σύμφωνα με τον σερίφη, βρέθηκε και χειρόγραφη σημείωση της Κρίσταλ Κένι, στην οποία εξέφραζε ανησυχία για χρήση αλκοόλ και κοκαΐνης από τον σύζυγό της.

Τα παιδιά που επέζησαν, καθώς και το βρέφος, έχουν τεθεί υπό τη φροντίδα των παππούδων τους.

Με πληροφορίες από The Independent