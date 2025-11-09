ΗΠΑ: Συντριβή ελικοπτέρου στο Τενεσί - Ένας νεκρός, δύο σοβαρά τραυματίες

Ένα ιατρικό ελικόπτερο συνετρίβη ανατολικά του Νάσβιλ, στο Τενεσί των ΗΠΑ, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένα μέλος του πληρώματος και να τραυματιστούν σοβαρά δύο ακόμη μέλη, σύμφωνα με τις αρχές.

Κανένας ασθενής δεν επέβαινε στο ελικόπτερο.

Το ελικόπτερο Vanderbilt LifeFlight κατέπεσε περίπου στις 1:45 μ.μ. (τοπική ώρα), το Σάββατο, σε χωράφι, σύμφωνα με το Γραφείο του Σερίφη της Wilson County.

Η συντριβή σημειώθηκε περίπου 19 χιλιόμετρα νότια του αεροδρομίου Music City Executive Airport και της βάσης του στο Κέντρο Επιχειρήσεων Έκτακτης Ανάγκης της κομητείας Sumner.

Το Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών (NTSB) ανακοίνωσε ότι έχει ξεκινήσει έρευνα για το δυστύχημα.

Τα δύο τραυματισμένα μέλη του πληρώματος νοσηλεύονται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Vanderbilt στο Νάσβιλ, σύμφωνα με ανακοίνωση του Vanderbilt LifeFlight. Σε τέτοιες πτήσεις συνήθως επιβαίνουν ένας πιλότος, ένας διασώστης και μία νοσηλεύτρια.

Το ελικόπτερο, τύπου Airbus EC130T2, είχε κατασκευαστεί το 2015, σύμφωνα με τα αρχεία της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Αεροπορίας (FAA).

Σύμφωνα με τους ιστότοπους παρακολούθησης πτήσεων FlightAware και Flightradar24, το ελικόπτερο απογειώθηκε από το Κέντρο Επιχειρήσεων Έκτακτης Ανάγκης στις 1:33 μ.μ. και πέταξε για οκτώ λεπτά πριν συντριβεί.

Με πληροφορίες από ABCNews