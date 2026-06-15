ΗΠΑ: Συνετρίβη βομβαρδιστικό B-52 λίγο μετά την απογείωσή του σε αεροπορική βάση της Καλιφόρνια

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Δευτέρας σε στρατιωτική βάση της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ στην Καλιφόρνια, μετά τη συντριβή βομβαρδιστικού αεροσκάφους B-52 Stratofortress λίγο μετά την απογείωσή του.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της αμερικανικής αεροπορικής βάσης Edwards, το αεροσκάφος συνετρίβη στις 11:20 τοπική ώρα (21:20 ώρα Ελλάδος) εντός του αεροδρομίου της βάσης.

«Ένα B-52 Stratofortress της Πολεμικής Αεροπορίας των Ηνωμένων Πολιτειών συνετρίβη λίγο μετά την απογείωσή του από το αεροδρόμιο της Edwards», αναφέρεται στην ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Οι αρχές γνωστοποίησαν ότι σωστικά συνεργεία έσπευσαν άμεσα στο σημείο και ότι η επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα πληροφορίες για την κατάσταση του πληρώματος ή για ενδεχόμενους τραυματισμούς, ενώ δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια του δυστυχήματος.

Η αεροπορική βάση Edwards βρίσκεται στην έρημο Μοχάβε της Καλιφόρνιας, βορειοανατολικά του Λος Άντζελες, και αποτελεί μία από τις σημαντικότερες στρατιωτικές εγκαταστάσεις δοκιμών της αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας.

Με πληροφορίες από CNN

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