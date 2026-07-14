ΗΠΑ: «Στροφή» Τραμπ για τα τέλη που θα εισέπραττε για τα Στενά του Ορμούζ - Τα αντικαθιστά με «επενδυτικές συμφωνίες»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι δεν πιστεύει ότι θα έπρεπε να είναι κανείς σε θέση να χρεώνει τέλη για τη διέλευση των πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ.

«Δεν νομίζω ότι θα έπρεπε να μπορεί ο οποιοσδήποτε να χρεώνει τέλη», είπε σε δημοσιογράφους ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος, ο οποίος τη Δευτέρα είχε ανακοινώσει ότι οι ΗΠΑ θα χρεώνουν τα πλοία με τέλη διέλευσης ύψους 20% επί της αξίας του φορτίου τους.

«Δεν μου αρέσει η ιδέα ενός τέλους αλλά ταυτόχρονα δεν είναι δίκαιο που εμείς θα προστατεύουμε από τα Στενά για τον υπόλοιπο κόσμο», πρόσθεσε.

Οι πρόσφατες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ

Ο Τραμπ είπε επίσης ότι του τηλεφώνησαν ηγέτες διαφόρων χωρών και του είπαν ότι θα προτιμούσαν να επενδύσουν στις ΗΠΑ αντί να τους χρεώνει με τέλη για τη διέλευση από το Ορμούζ. «Οι χώρες του Κόλπου θα επενδύσουν στις ΗΠΑ και νομίζω ότι αυτό είναι προτιμότερο», πρόσθεσε.

Αναφερόμενος στο Ιράκ, είπε ότι οι ΗΠΑ θα κάνουν «πολλές συμφωνίες» με τη Βαγδάτη και «θα βγάλουν πολύ πετρέλαιο» από τη χώρα. Η Ουάσιγκτον «θα είναι εκεί» εάν το Ιράκ χρειαστεί προστασία, συνέχισε, προσθέτοντας όμως ότι δεν πιστεύει πως κάτι τέτοιο θα είναι αναγκαίο.

Για το Ιράν, προανήγγειλε ότι η Τεχεράνη αλλά και η Χεζμπολάχ θα προστεθούν στο νομοσχέδιο που αφορά τις κυρώσεις στη Ρωσία, το οποίο εξετάζεται αυτήν την περίοδο από το Κογκρέσο.

«Έδωσα στο Ιράν μια ευκαιρία για συμφωνία», είπε. «Πυροβόλησαν πρώτοι, ήταν μεγάλο λάθος».

Ο Αμερικανός πρόεδρος επιβεβαίωσε εξάλλου ότι η ομιλία που πρόκειται να εκφωνήσει αύριο Πέμπτη, θα αφορά τις εκλογές.

Με πληροφορίες από Reuters