ΗΠΑ: Στελέχη της Βουλής στο κελί της Γκισλέιν Μάξγουελ μετά από πληροφορίες για προνομιακή μεταχείριση

Σύμφωνα με βουλευτές του Δημοκρατικού Κόμματος, μέλη του προσωπικού των επιτροπών Εποπτείας και Δικαιοσύνης της Βουλής των Αντιπροσώπων επισκέφθηκαν τη φυλακή του Τέξας όπου εκτίει την ποινή της η Γκισλέιν Μάξγουελ, η μακροχρόνια συνεργάτιδα του Τζέφρι Έπσταϊν.

Σε δήλωσή τους, οι Δημοκρατικοί βουλευτές Ρόμπερτ Γκαρσία και Τζέιμι Ράσκιν ανέφεραν ότι μέλη του προσωπικού των επιτροπών μετέβησαν την Τρίτη στο στο ομοσπονδιακό σωφρονιστικό κατάστημα ελάχιστης ασφαλείας στο Μπράιαν του Τέξας, προκειμένου να αναζητήσουν απαντήσεις σχετικά με τη μεταφορά της Μάξγουελ εκεί, καθώς και σχετικά με τους ισχυρισμούς ότι έχει λάβει προνομιακή μεταχείριση στο σωφρονιστικό κατάστημα.

Τι έγινε γνωστό για τη φυλακή που εκτίει την ποινή της η Γκισλέιν Μάξγουελ

Σύμφωνα με τους Δημοκρατικούς βουλευτές, το προσωπικό της φυλακής ενημέρωσε το προσωπικό της επιτροπής για «μια εκτενή ξενάγηση στους χώρους και στο πρόγραμμα λειτουργίας της εγκατάστασης».

Ωστόσο, οι βουλευτές ισχυρίστηκαν ότι «η ηγεσία του Γραφείου Φυλακών διέκοψε επανειλημμένα τις ερωτήσεις μας ή δεν μπόρεσε να παράσχει βασικές πληροφορίες σχετικά με τα κύρια ζητήματα που μας απασχολούν, συμπεριλαμβανομένης της προνομιακής μεταχείρισης της κας Μάξγουελ, των καταγγελιών για σεξουαλική επίθεση εντός της εγκατάστασης και των αντιποίνων εναντίον κρατουμένων που προσπάθησαν να καταγγείλουν τα γεγονότα».

«Έχουμε επίσης σοβαρές ανησυχίες σχετικά με την ακρίβεια και την αλήθεια των πληροφοριών που έλαβε το ερευνητικό μας προσωπικό», δήλωσαν οι βουλευτές, προσθέτοντας ότι η έρευνά τους θα συνεχιστεί.

Σε δήλωσή του, εκπρόσωπος της Υπηρεσίας Φυλακών (BOP) ανέφερε ότι η Υπηρεσία «διευκόλυνε μια εκτενή και διαφανή επίσκεψη στις εγκαταστάσεις για μέλη του προσωπικού του Κογκρέσου από δύο επιτροπές και από τα δύο πολιτικά στρατόπεδα».

«Κάθε ένα από τα θέματα που αναφέρθηκαν εξετάστηκε όσο ήταν δυνατόν», πρόσθεσαν. «Το προσωπικό του BOP δεν μπορεί να προβεί σε δηλώσεις σχετικά με εν εξελίξει έρευνες, πράξεις που αφορούν το προσωπικό ή δικαστικές υποθέσεις, ούτε γνωρίζει τις λεπτομέρειες τυχόν ενεργών ή ενδεχόμενων ερευνών που διεξάγονται από εξωτερικούς ή ανεξάρτητους φορείς.

«Το BOP κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια για να διευκολύνει αυτή την επίσκεψη και αφιέρωσε ώρες απαντώντας σε ερωτήσεις του προσωπικού του Κογκρέσου», συνέχισαν.

«Αναγνωρίζουμε τη σημασία της διαφάνειας και σεβόμαστε τον ρόλο των εκλεγμένων αξιωματούχων που εποπτεύουν τις κυβερνητικές λειτουργίες», κατέληξε η δήλωση. «Παραμένουμε προσηλωμένοι στη συνεργασία με τους εταίρους μας στο Κογκρέσο».

Η απόφαση να μεταφερθεί εκεί η Μάξγουελ

Η Μάξγουελ εκτίει επί του παρόντος ποινή φυλάκισης 20 ετών για τον ρόλο της στο κύκλωμα σεξουαλικής εκμετάλλευσης του Έπσταϊν. Το περασμένο καλοκαίρι, μεταφέρθηκε από μια ομοσπονδιακή φυλακή στη Φλόριντα στο σωφρονιστικό κέντρο ελάχιστης ασφάλειας Μπράιαν, το οποίο φιλοξενεί περίπου 635 γυναίκες κρατούμενες.

Η κίνηση αυτή έγινε περίπου μία εβδομάδα αφότου η Μάξγουελ είχε δώσει κατάθεση στον τότε αναπληρωτή γενικό εισαγγελέα, Τοντ Μπλανς, σχετικά με την υπόθεση Έπσταϊν. Η κατάθεση πραγματοποιήθηκε εν μέσω αυξανόμενης πολιτικής και δημόσιας πίεσης προς την κυβέρνηση Τραμπ για μεγαλύτερη διαφάνεια γύρω από την υπόθεση Έπσταϊν και για τη δημοσιοποίηση περισσότερων εγγράφων που σχετίζονται με τον αποθανόντα καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα.

Η μεταφορά της Μάξγουελ προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, ειδικά από τους Δημοκρατικούς, οι οποίοι επισήμαναν ότι οι καταδικασμένοι για σεξουαλικά εγκλήματα τοποθετούνται γενικά από το BOP σε φυλακές χαμηλής ασφάλειας, όπως η φυλακή της Φλόριντα όπου κρατούνταν προηγουμένως η Μάξγουελ, και όχι σε εγκαταστάσεις ελάχιστης ασφάλειας.

Μιλώντας στο CNN αυτή την εβδομάδα, ο Γκαρσία ανέφερε ότι ο διευθυντής της φυλακής δήλωσε στο προσωπικό της επιτροπής κατά τη διάρκεια της επίσκεψης την Τρίτη ότι «από τις 600 και πλέον γυναίκες που βρίσκονται εκεί, η [Μάξγουελ] είναι η μόνη καταδικασμένη για σεξουαλικά αδικήματα σε αυτή την εγκατάσταση, και δεν μπόρεσε να απαντήσει ούτε γνωρίζει γιατί μεταφέρθηκε εκεί».

Ο Γκαρσία ανέφερε επίσης ότι στο προσωπικό δεν επιτράπηκε η πρόσβαση στη Μάξγουελ κατά τη διάρκεια της επίσκεψης.

«Παρεμπιπτόντως, ομόφωνα, όλο το προσωπικό κατέληξε στο ίδιο συμπέρασμα, δηλαδή ότι πρόκειται για ένα συγκρότημα που μοιάζει με πάρκο, και η Γκισλέιν Μάξγουελ δεν θα έπρεπε να βρίσκεται εκεί», πρόσθεσε.

Ο Μπλανς υπερασπίστηκε τη μεταφορά, υποστηρίζοντας ότι ήταν απαραίτητη για την ασφάλεια της Μάξγουελ, επικαλούμενη απειλές εναντίον της.

Με πληροφορίες από Guardian