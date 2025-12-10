ΗΠΑ: Στα σκαριά νέο σχέδιο για τους ξένους τουρίστες - Θα πρέπει να παρέχουν ιστορικό πενταετίας των social media τους

Πρόταση της Αμερικανικής Τελωνειακής και Συνοριακής Προστασίας που αναρτήθηκε στο Ομοσπονδιακό Μητρώο και θα δημοσιευτεί επίσημα την Τετάρτη προβλέπει οι ΗΠΑ να έχουν τη δυνατότητα να απαιτούν από τους ξένους επισκέπτες να παρέχουν έως και πέντε χρόνια ιστορικού των κοινωνικών μέσων δικτύωσης (social media).

Η πρόβλεψη αυτή θα αφορά τουρίστες που προέρχονται από χώρες που ανήκουν στο πρόγραμμα απαλλαγής από βίζα.

Υπάρχουν δεκάδες χώρες στον κατάλογο του συγκεκριμένου προγράμματος, συμπεριλαμβανομένων πολλών ευρωπαϊκών χωρών, της Αυστραλίας, της Νέας Ζηλανδίας, της Νότιας Κορέας, της Ιαπωνίας, του Μπρουνέι, της Σιγκαπούρης, του Κατάρ, του Ισραήλ και της Χιλής.

Η πρόταση για το πενταετές ιστορικό των social media

Η πρόταση προτείνει την προσθήκη των κοινωνικών μέσων ως «υποχρεωτικό στοιχείο δεδομένων» για την αίτηση ηλεκτρονικού συστήματος ταξιδιωτικής άδειας (ESTA).

Σύμφωνα με την πρόταση, οι αιτούντες θα πρέπει επίσης να παρέχουν πρόσθετες πληροφορίες «όταν αυτό είναι εφικτό». Ο κατάλογος περιλαμβάνει αριθμούς τηλεφώνου που έχουν χρησιμοποιηθεί τα τελευταία πέντε χρόνια, διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχουν χρησιμοποιηθεί τα τελευταία 10 χρόνια, διευθύνσεις IP και μεταδεδομένα από φωτογραφίες που έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά, καθώς και βιομετρικά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων δεδομένων προσώπου, δακτυλικών αποτυπωμάτων, DNA και ίριδας.

Θα απαιτείται επίσης από τους αιτούντες να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τα μέλη της οικογένειάς τους, συμπεριλαμβανομένων ονομάτων, αριθμών τηλεφώνου, ημερομηνιών γέννησης, τόπων γέννησης και κατοικίας.

Σύμφωνα με την CBP, η πρόταση είναι ανοιχτή για δημόσια διαβούλευση για περίοδο 60 ημερών.

Το ESTA είναι ένα αυτοματοποιημένο σύστημα που χρησιμοποιείται από τουρίστες και άτομα που ταξιδεύουν για βραχυπρόθεσμες επαγγελματικές δραστηριότητες και εισέρχονται στις Ηνωμένες Πολιτείες μέσω του προγράμματος απαλλαγής από βίζα. Επιτρέπει στους πολίτες επιλεγμένων χωρών να επισκέπτονται τη χώρα για έως και 90 συνεχόμενες ημέρες. Η άδεια κοστίζει 40 δολάρια και είναι γενικά έγκυρη για δύο χρόνια, ενώ ο κάτοχος ESTA μπορεί να εισέλθει πολλές φορές κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.

Ο Φαρσάντ Οουτζί, πρώην πρόεδρος της Αμερικανικής Ένωσης Δικηγόρων Μετανάστευσης και εταίρος της δικηγορικής εταιρείας WR Immigration, δήλωσε ότι η πρόταση θα μπορούσε να «παγώσει τα ταξίδια».

«Βασικά, οι άνθρωποι θα λογοκρίνονται και θα αποφεύγουν να έρχονται στις ΗΠΑ, και αυτό επηρεάζει τον τουρισμό, τις επιχειρήσεις και την παγκόσμια φήμη της Αμερικής».

Οι περιορισμοί για τους αιτούντες βίζα

Η πρόταση περιλαμβάνει επίσης την κατάργηση της δυνατότητας υποβολής αίτησης για ESTA από τον ιστότοπο της κυβέρνησης και, αντ' αυτού, θα απαιτεί από τους αιτούντες να χρησιμοποιούν την εφαρμογή ESTA Mobile. Η CBP εκτιμά ότι περισσότερα από 14 εκατομμύρια άτομα ετησίως θα χρησιμοποιούν την εφαρμογή ESTA Mobile μετά την έναρξη ισχύος των αλλαγών.

Παρόμοιες απαιτήσεις έχουν εφαρμοστεί στο παρελθόν σε άλλες κατηγορίες βίζας.

Από το 2019, όλοι οι αιτούντες βίζα, μεταναστευτικών και μη, υποχρεούνται να δηλώνουν τους λογαριασμούς τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η ρύθμιση, που θεσπίστηκε επί προηγούμενης κυβέρνησης Τραμπ, αφορά περίπου 15 εκατομμύρια αιτήσεις ετησίως, σύμφωνα με ανάλυση του Brennan Center for Justice.

Τον Ιούνιο, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ θέσπισε την απαίτηση οι αιτούντες φοιτητική βίζα να έχουν τους λογαριασμούς τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ρυθμισμένους ως δημόσιους, και η ίδια απαίτηση θα τεθεί σύντομα σε ισχύ για τους αιτούντες βίζα H-1B για εργαζομένους υψηλής ειδίκευσης.

Με πληροφορίες από Washington Post