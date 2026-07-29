ΗΠΑ: Σκότωσε τη γυναίκα και τα έξι παιδιά τους πριν αυτοκτονήσει

Ένας 47χρονος στο Μίσιγκαν των ΗΠΑ σκότωσε τη σύζυγό του και τα έξι παιδιά τους, ηλικίας από 5 έως 15 ετών, πριν βάλει φωτιά στο σπίτι της οικογένειας και αυτοκτονήσει, σύμφωνα με τις αρχές.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην πόλη Γκραντ Χέιβεν, στις ανατολικές όχθες της λίμνης Μίσιγκαν. Πυροσβέστες και αστυνομικοί έφτασαν στο σπίτι αργά το πρωί της Παρασκευής, έπειτα από κλήσεις γειτόνων για φωτιά, και εντόπισαν τα οκτώ μέλη της οικογένειας νεκρά σε διαφορετικά υπνοδωμάτια.

Οι νεκροψίες έδειξαν ότι όλοι είχαν πυροβοληθεί. Οι ερευνητές εκτιμούν ότι ο 47χρονος έβαλε στη συνέχεια φωτιά σε πολλά διαφορετικά σημεία στο εσωτερικό της κατοικίας.

Οι αρχές θεωρούν πιθανό η επίθεση να είχε αρχίσει από το προηγούμενο βράδυ και να συνεχίστηκε μέχρι το πρωί της Παρασκευής, καθώς κάτοικοι της περιοχής είχαν αναφέρει μυρωδιά καπνού αρκετές ώρες πριν φτάσουν οι πρώτες δυνάμεις στο σημείο.

Τέσσερα από τα παιδιά ήταν βιολογικά παιδιά του ζευγαριού, ενώ δύο 11χρονα κορίτσια είχαν υιοθετηθεί. Οι αρχές δεν έχουν δώσει στη δημοσιότητα τα ονόματα των παιδιών.

Σύμφωνα με την αστυνομία, στην επίθεση χρησιμοποιήθηκε πιστόλι που ήταν νόμιμα καταχωρισμένο στο όνομα του 47χρονου. Δεν έχει διευκρινιστεί αν το όπλο εντοπίστηκε μέσα στο κατεστραμμένο από τη φωτιά σπίτι.

Στην έρευνα συμμετέχει και η ειδική μονάδα διερεύνησης εμπρησμών της Πολιτειακής Αστυνομίας του Μίσιγκαν.

Η 39χρονη Αμάντα Καρολκίεβιτς εργαζόταν ως αναπληρώτρια εκπαιδευτικός, είχε γράψει παιδικά βιβλία και δραστηριοποιούνταν υπέρ παιδιών με ειδικές ανάγκες.

Οι γονείς της δήλωσαν σε τοπικό τηλεοπτικό σταθμό ότι η κόρη τους ήταν «ευγενική και αφοσιωμένη» και ότι αγαπούσε βαθιά την οικογένεια και τους μαθητές της. Το σχολικό δίκτυο της περιοχής την είχε τιμήσει φέτος για την αφοσίωσή της στη δουλειά της.

Με πληροφορίες από NBC News