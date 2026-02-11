ΗΠΑ: Σήμερα η συνάντηση Νετανιάχου και Τραμπ - Στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων το Ιράν

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ θα υποδεχτεί τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου στο Λευκό Οίκο την Τετάρτη, καθώς οι εντάσεις συνεχίζουν να αυξάνονται σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή.

Την ίδια ώρα οι διαπραγματεύσεις για τον περιορισμό του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν εντείνονται.

Ο Νετανιάχου αναμένεται να πιέσει τον Τραμπ να επιδιώξει μια συμφωνία που όχι μόνο θα σταματήσει τον εμπλουτισμό ουρανίου του Ιράν, αλλά θα περιορίσει και το πρόγραμμα βαλλιστικών πυραύλων του και την υποστήριξή του σε ομάδες όπως η Χάμας και η Χεζμπολάχ.

«Θα παρουσιάσω στον πρόεδρο την άποψή μας σχετικά με τις αρχές αυτών των διαπραγματεύσεων», δήλωσε πριν αναχωρήσει για τις ΗΠΑ.

Το «καυτό» ζήτημα του Ιράν στη συνάντηση Νετανιάχου και Τραμπ

Το Ιράν έχει δηλώσει ότι είναι έτοιμο να περιορίσει το πυρηνικό του πρόγραμμα σε αντάλλαγμα για την άρση των κυρώσεων, αλλά έχει απορρίψει τις άλλες απαιτήσεις.

Πριν από τη συνάντηση στο Λευκό Οίκο, ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν προειδοποίησε ότι η χώρα του «δεν θα υποκύψει στις υπερβολικές απαιτήσεις τους».

Στενός σύμμαχος του Τραμπ, ο Νετανιάχου υποστηρίζει εδώ και καιρό ότι το Ιράν αποτελεί απειλή για την ασφάλεια του Ισραήλ και έχει πιέσει τις ΗΠΑ να περιορίσουν την επιρροή της Τεχεράνης στην περιοχή.

«Ο πρωθυπουργός πιστεύει ότι οποιεσδήποτε διαπραγματεύσεις πρέπει να περιλαμβάνουν τον περιορισμό των βαλλιστικών πυραύλων και τον τερματισμό της υποστήριξης προς τον ιρανικό άξονα», ανέφερε το γραφείο του Νετανιάχου σε δήλωση πριν από το ταξίδι του.

Μετά την άφιξή του στην Ουάσινγκτον την Τρίτη, ο Νετανιάχου συναντήθηκε με τον ειδικό απεσταλμένο του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, και τον γαμπρό του, Τζάρεντ Κούσνερ. Οι δύο άνδρες «ενημέρωσαν για την πρώτη σειρά διαπραγματεύσεων που πραγματοποίησαν με το Ιράν την περασμένη Παρασκευή», σύμφωνα με το γραφείο του πρωθυπουργού.

Η επίσκεψη

Η επίσκεψη του Νετανιάχου πραγματοποιείται σε μια περίοδο που οι ΗΠΑ αυξάνουν τη στρατιωτική τους παρουσία στη Μέση Ανατολή, με τον Τραμπ να προειδοποιεί την Τεχεράνη ότι θα προχωρήσει σε επιθέσεις αν δεν καταλήξει σε συμφωνία για το πυρηνικό του πρόγραμμα και δεν σταματήσει να σκοτώνει διαδηλωτές.

Την Τρίτη, ο πρόεδρος δήλωσε ότι «σκέφτεται» να στείλει μια δεύτερη ομάδα κρούσης στη Μέση Ανατολή.

Η ομάδα USS Abraham Lincoln στάλθηκε στην περιοχή τον περασμένο μήνα, αφού ο Τραμπ απείλησε να επιτεθεί στο Ιράν για να σταματήσει την καταστολή των μαζικών διαδηλώσεων από την κυβέρνηση, κατά τις οποίες σκοτώθηκαν χιλιάδες άνθρωποι.

«Έχουμε μια αρμάδα που κατευθύνεται προς τα εκεί και μια άλλη που ενδέχεται να πάει», δήλωσε ο Τραμπ σε συνέντευξή του στο Axios. Είπε ότι το Ιράν «θέλει πάρα πολύ να κάνει μια συμφωνία», προσθέτοντας ότι μια διπλωματική λύση παραμένει πιθανή.

Ο Τραμπ δήλωσε στο Fox Business ότι μια καλή συμφωνία θα σήμαινε «όχι πυρηνικά όπλα, όχι πύραυλοι».

