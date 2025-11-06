ΗΠΑ: Το shutdown «παραλύει» τα αεροδρόμια σε Νέα Υόρκη, Λος Άντζελες και Σικάγο

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας των Ηνωμένων Πολιτειών (FAA) ανακοίνωσε ότι από την Παρασκευή θα περιορίσει κατά 10% τις πτήσεις σε σαράντα από τα πιο πολυσύχναστα αεροδρόμια της χώρας, καθώς το παρατεταμένο κυβερνητικό λουκέτο (shutdown) έχει αρχίσει να προκαλεί σοβαρές πιέσεις στους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας.

Σύμφωνα με έγγραφο που διέρρευσε από αεροπορικές εταιρείες και επικαλείται το Associated Press, οι περικοπές θα επηρεάσουν αεροδρόμια στη Νέα Υόρκη, το Λος Άντζελες και το Σικάγο, καθώς και μεγάλους κόμβους μεταφορών στην Ατλάντα, το Ντένβερ, το Ντάλας, το Ορλάντο, το Μαϊάμι και το Σαν Φρανσίσκο. Σε αρκετές μητροπόλεις, όπως η Νέα Υόρκη και το Χιούστον, θα επηρεαστούν περισσότερα από ένα αεροδρόμια.

Η FAA προχωρεί στο μέτρο για να αποσυμπιέσει τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας, οι οποίοι εξακολουθούν να εργάζονται απλήρωτοι από την έναρξη της αναστολής λειτουργίας της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, την 1η Οκτωβρίου. Πολλοί από αυτούς έχουν ήδη χάσει έναν μισθό και αναμένεται να μην πληρωθούν ξανά την επόμενη εβδομάδα, καθώς η πολιτική αντιπαράθεση στην Ουάσιγκτον συνεχίζεται χωρίς συμφωνία.

Οι ελεγκτές, υποχρεωμένοι να εργάζονται υπερωριακά σχεδόν καθημερινά, έχουν αρχίσει να δηλώνουν ασθένεια ή αδυναμία παρουσίας, οδηγώντας σε καθυστερήσεις πτήσεων και τοπικές ελλείψεις προσωπικού. Η FAA έχει ήδη αναγκαστεί να περιορίσει τις αναχωρήσεις σε ώρες αιχμής, όταν δεν επαρκεί το προσωπικό στους πύργους ελέγχου.

Οι αεροπορικές εταιρείες προσπαθούν να περιορίσουν τον αντίκτυπο στους επιβάτες. Η United Airlines ανακοίνωσε ότι οι περικοπές θα επικεντρωθούν σε μικρότερες περιφερειακές διαδρομές, ενώ η Delta και η United θα προσφέρουν επιστροφή χρημάτων.

Εκτεταμένες ακυρώσεις και «άγνωστα νερά» για την αμερικανική αεροπορία

Οι ειδικοί εκτιμούν ότι οι περικοπές θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε εκατοντάδες, αν όχι χιλιάδες, ακυρώσεις πτήσεων. Σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας αναλύσεων Cirium, τα μέτρα ενδέχεται να επηρεάσουν έως και 1.800 δρομολόγια, με περισσότερες από 268.000 θέσεις συνολικά.

«Στην 35ετή μου πορεία στον χώρο της αεροπορίας, δεν θυμάμαι άλλη περίπτωση όπου χρειάστηκε να ληφθούν τέτοια μέτρα», δήλωσε την Τετάρτη ο Τζον Μπέντφορντ, εκπρόσωπος του FAA. «Βρισκόμαστε σε αχαρτογράφητα νερά όσον αφορά τις συνέπειες ενός shutdown αυτής της διάρκειας».

Οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας εργάζονται χωρίς αμοιβή από την 1η Οκτωβρίου, όταν ξεκίνησε η αναστολή λειτουργίας της ομοσπονδιακής κυβέρνησης. Οι περισσότεροι δουλεύουν υποχρεωτικά έξι ημέρες την εβδομάδα, με ελάχιστο χρόνο για δεύτερη δουλειά ή άλλες πηγές εισοδήματος, καθώς οι λογαριασμοί και τα έξοδα συνεχίζουν να «τρέχουν».

Η συνεχιζόμενη έλλειψη προσωπικού αναγκάζει την FAA να δράσει, εξήγησε ο Μπέντφορντ. «Δεν μπορούμε να το αγνοήσουμε», είπε, προσθέτοντας ότι ακόμη κι αν το shutdown λήξει πριν από την Παρασκευή, οι πτήσεις δεν θα επιστρέψουν αμέσως στο κανονικό πρόγραμμα, καθώς απαιτείται χρόνος για να σταθεροποιηθεί το προσωπικό και να αποκατασταθούν οι βάρδιες.

Συναντήσεις με αεροπορικές και προειδοποιήσεις για «χάος στους ουρανούς»

Ο Μπέντφορντ και ο υπουργός Μεταφορών των ΗΠΑ, Σον Ντάφι, δήλωσαν ότι θα συναντηθούν με στελέχη των αεροπορικών εταιρειών για να συζητήσουν την ασφαλή εφαρμογή των περιορισμών. Οι μεγάλες αεροπορικές εταιρείες, τα συνδικάτα των εργαζομένων και ολόκληρος ο ταξιδιωτικός κλάδος πιέζουν το Κογκρέσο να βάλει τέλος στο shutdown, το οποίο την Τετάρτη έγινε το μεγαλύτερης διάρκειας στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών.

Η Αμερικανική Ένωση Ταξιδιών (U.S. Travel Association) προειδοποίησε ότι η παράταση της αναστολής «επιβαρύνει αδικαιολόγητα το σύστημα και αναγκάζει σε δύσκολες επιχειρησιακές αποφάσεις που διαταράσσουν τα ταξίδια και υπονομεύουν την εμπιστοσύνη στο αμερικανικό αεροπορικό δίκτυο».

Ο Ντάφι, από την πλευρά του, έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου ότι θα μπορούσε να επικρατήσει «χάος στους ουρανούς» εάν το shutdown παραταθεί αρκετά ώστε οι ελεγκτές να χάσουν και δεύτερη μισθοδοσία την επόμενη εβδομάδα.

«Ορισμένοι μπορούν να αντέξουν χωρίς έναν μισθό, αλλά όχι χωρίς δύο ή περισσότερους», είπε ο υπουργός, επισημαίνοντας ότι αρκετοί ελεγκτές δυσκολεύονται ακόμη και να καλύψουν τα έξοδα μετακίνησης προς τη δουλειά τους.

Τα προβλήματα στελέχωσης καταγράφονται τόσο στα περιφερειακά κέντρα ελέγχου που διαχειρίζονται πολλαπλά αεροδρόμια όσο και στους τοπικούς πύργους. Μέχρι πρόσφατα, οι καθυστερήσεις λόγω έλλειψης προσωπικού ήταν σποραδικές και περιορισμένες. Ωστόσο, το περασμένο Σαββατοκύριακο καταγράφηκαν τα σοβαρότερα προβλήματα από την αρχή του shutdown.

Από την Παρασκευή έως το βράδυ της Κυριακής, τουλάχιστον 39 κέντρα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας σε όλη τη χώρα ανέφεραν πιθανές ελλείψεις προσωπικού, σύμφωνα με ανάλυση του Associated Press. Ο αριθμός αυτός, που πιθανότατα υποεκτιμά την πραγματική κατάσταση, είναι υπερπολλαπλάσιος του μέσου όρου των οκτώ εγκαταστάσεων που ανέφεραν προβλήματα πριν από το shutdown.

Με πληροφορίες από Associated Press