ΗΠΑ: Σφοδρές αντιδράσεις για την πρόθεση του Πενταγώνου να ελέγχει τον Τύπο

Το αμερικανικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε νέους κανόνες που απαιτούν από τους διαπιστευμένους δημοσιογράφους να υποβάλλουν προς έγκριση οποιαδήποτε πληροφορία προέρχεται από το Πεντάγωνο, είτε πρόκειται για διαβαθμισμένο υλικό είτε όχι.

Σε διαφορετική περίπτωση, η πρόσβαση στο υπουργείο ανακαλείται, μια αλλαγή που μια σημαντική δημοσιογραφική ένωση χαρακτήρισε ως «επίθεση εναντίον του ανεξάρτητου Τύπου».

Οι νέες οδηγίες, γνωστοποιήθηκαν χθες Παρασκευή στους δημοσιογράφους και αποτελούν τμήμα της ευρύτερης πολιτικής της κυβέρνησης Τραμπ να περιορίσει την πρόσβαση των μέσων ενημέρωσης, τα οποία κατηγορεί ότι δεν αντιμετωπίζουν ευνοϊκά την κυβέρνηση.

Σύμφωνα με το έγγραφο, κάθε πληροφορία που προέρχεται από το υπουργείο «πρέπει να εγκριθεί πριν τη δημοσιοποίηση από αρμόδιο αξιωματούχο», ακόμη κι αν δεν είναι διαβαθμισμένη. Οι κανόνες επεκτείνονται σε πληροφορίες που συλλέγονται από τους δημοσιογράφους μέσω εσωτερικών πηγών, πέραν των επίσημων διαύλων επικοινωνίας.

Η National Press Club της Ουάσινγκτον τόνισε ότι η απαίτηση αυτή συνιστά άμεση επίθεση στην ανεξάρτητη δημοσιογραφία, ειδικά σε έναν χώρο όπου η ανεξάρτητη κάλυψη είναι κρίσιμη, όπως ο στρατός των ΗΠΑ. Ο πρόεδρος της ένωσης, Μάικ Μπαλσάμο, ζήτησε από το Πεντάγωνο να επανεξετάσει την απόφαση.

Ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ υπεραμύνθηκε των νέων μέτρων, επισημαίνοντας ότι «ο Τύπος δεν επιτρέπεται πλέον να κυκλοφορεί ανεξέλεγκτα στους διαδρόμους των εγκαταστάσεων που υπόκεινται σε μέτρα ασφαλείας. Ακολουθείτε τους κανόνες ή πηγαίνετε σπίτι σας».

Παράλληλα, από την αρχή του έτους, το Πεντάγωνο έχει αναδιατάξει τους χώρους για τα γραφεία των μέσων ενημέρωσης, αφαιρώντας αυτά μεγάλων και προοδευτικών οργανισμών και παραχωρώντας τους σε μέσα που θεωρούνται πιο συντηρητικά.

Η απόφαση έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στην αμερικανική δημοσιογραφική κοινότητα, ενώ εγείρει σοβαρά ερωτήματα για την ανεξαρτησία του Τύπου και τη διαφάνεια στις ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ.