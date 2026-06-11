ΗΠΑ: Σε lockdown πολλοί όροφοι του Πενταγώνου - Εντολή εκκένωσης

Πολλοί όροφοι και διάδρομοι στο εσωτερικό του Πενταγώνου τέθηκαν σε lockdown, ενώ άλλοι εκκενώθηκαν λόγω «περιστατικού με επικίνδυνα υλικά», σύμφωνα με τρεις πηγές που έχουν γνώση του θέματος και την τοπική πυροσβεστική υπηρεσία.

Ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου, Σον Παρνέλ, επιβεβαίωσε την Πέμπτη ότι τα συστήματα εντός του Πενταγώνου «εντόπισαν ένα πρόβλημα στην ποιότητα του αέρα που απαιτεί τη λήψη προληπτικών μέτρων έως ότου προσδιοριστεί η σοβαρότητά του».

Οι πρώτες πληροφορίες για το περιστατικό στο Πεντάγωνο

«Το υπουργείο εφαρμόζει τα τυπικά πρωτόκολλα προστασίας, συμπεριλαμβανομένης μιας εντολής παραμονής σε ασφαλές σημείο στο τμήμα που έχει επηρεαστεί», δήλωσε ο Παρνέλ. «Οι ομάδες επέμβασης βρίσκονται στη θέση τους και είναι έτοιμες να υποστηρίξουν όσους βρίσκονται στο κτίριο».

Η ομάδα αντιμετώπισης επικίνδυνων υλικών της Υπηρεσίας Προστασίας Δυνάμεων του Πενταγώνου ανταποκρίθηκε στο περιστατικό με τη βοήθεια της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας της Κομητείας Άρλινγκτον, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της υπηρεσίας, τον Λοχαγό Τζέιμι Τζιλ.

Σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από την Πυροσβεστική και Υπηρεσία Επειγόντων Περιστατικών του Άρλινγκτον αναφέρθηκε ότι η Ομάδα Επικίνδυνων Υλικών της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας της Κομητείας Άρλινγκτον δραστηριοποιείται στο Πεντάγωνο «κατά τη διάρκεια ενός συμβάντος με επικίνδυνα υλικά».

ACFD units, including our Hazardous Materials Team, are currently operating at the Pentagon in support of PFPA’s Hazmat Team during a hazardous materials incident. pic.twitter.com/7qzOzbwh8W — Arlington Fire & EMS (@ArlingtonVaFD) June 11, 2026

Οι όροφοι δύο έως πέντε στους διαδρόμους τέσσερα έως επτά του εκτεταμένου συγκροτήματος του Πενταγώνου έχουν τεθεί σε lockdown, ανέφεραν δύο από τις πηγές. Η τρίτη πηγή δήλωσε στο CNN ότι οι αστυνομικοί στο κτίριο φορούν αντιασφυξιογόνες μάσκες και πλήρη προστατευτική ενδυμασία κατά των χημικών.

Με πληροφορίες από CNN