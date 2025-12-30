ΗΠΑ: Πυροβολούσε για «στόχο» στην αυλή του και σκότωσε γυναίκα 800 μέτρα μακριά

Ένας 33χρονος στην Οκλαχόμα των ΗΠΑ κατηγορείται για ανθρωποκτονία πρώτου βαθμού εξ αμελείας, καθώς οι αρχές εκτιμούν ότι αδέσποτη σφαίρα από όπλο που είχε αγοράσει ως χριστουγεννιάτικο δώρο χτύπησε και σκότωσε γειτόνισσά του, η οποία καθόταν στη βεράντα του σπιτιού της, αρκετά τετράγωνα μακριά.

Η Σάντρα Φελπς βρισκόταν μπροστά από το σπίτι της την ημέρα των Χριστουγέννων, κρατώντας ένα παιδί στην αγκαλιά της, όταν δέχθηκε τη σφαίρα, σύμφωνα με έγγραφο της σερίφη του νομού Στίβενς. Μάρτυρες κατέθεσαν ότι άκουσε τους πυροβολισμούς, σχολίασε τον θόρυβο, είπε «άουτς» και στη συνέχεια κατέρρευσε.

Ο Κόντι Γουέιν Άνταμς συνελήφθη και οδηγήθηκε στη φυλακή στις 26 Δεκεμβρίου. Αργότερα αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση 100.000 δολαρίων, σύμφωνα με τα δικαστικά αρχεία.

Στις αρχές φέρεται να είπε ότι είχε αγοράσει πρόσφατα ένα πιστόλι Glock διαμετρήματος .45 και ότι πυροβολούσε στον πίσω κήπο του, στοχεύοντας ένα κουτάκι αναψυκτικού. Το σημείο όπου πυροβολούσε απέχει περίπου μισό μίλι από το σπίτι της γυναίκας.

Σύμφωνα με την κατάθεση, όταν οι αστυνομικοί του ανέφεραν ότι τον θεωρούν ύποπτο για τον θανάσιμο τραυματισμό της Φελπς, «ταράχθηκε εμφανώς και ξέσπασε σε κλάματα».

Η γυναίκα χτυπήθηκε στο πάνω μέρος του δεξιού χεριού και η σφαίρα κατέληξε στην περιοχή του θώρακα. Ο θάνατός της διαπιστώθηκε περίπου 20 λεπτά μετά την κλήση που έλαβαν οι αρχές για το περιστατικό.

Στο ίδιο έγγραφο, ο αξιωματικός που υπέγραψε την κατάθεση αναφέρει ότι ο 33χρονος πυροβολούσε με κατεύθυνση προς το έδαφος στον κήπο του, χωρίς να υπάρχει επαρκές φυσικό εμπόδιο πίσω από το οικόπεδό του που να συγκρατεί τις σφαίρες και να αποτρέπει την εκτός ορίου πορεία τους.

Με βάση τη νομοθεσία της Οκλαχόμα, η ανθρωποκτονία πρώτου βαθμού εξ αμελείας αφορά περιπτώσεις όπου υπάρχει θανατηφόρο αποτέλεσμα χωρίς πρόθεση να προκληθεί θάνατος, ενώ ο δράστης τελεί παράλληλα κάποιο πλημμέλημα. Στη συγκεκριμένη υπόθεση, οι αρχές αποδίδουν το πλημμέλημα σε χειρισμό πυροβόλου όπλου με συμπεριφορά που, όπως αναφέρεται στα έγγραφα, έδειχνε συνειδητή αδιαφορία για την ασφάλεια των άλλων.

Η κατηγορία επισύρει ποινή έως και ισόβια κάθειρξη. Ο Άνταμς αναμένεται να εμφανιστεί στο δικαστήριο στις 25 Φεβρουαρίου και του έχει επιβληθεί να μην επικοινωνήσει με την οικογένεια του θύματος.

Με πληροφορίες από BBC