ΗΠΑ: Πυροβολισμοί σε νοσοκομείο του Ντέλαγουερ - Οι πρώτες πληροφορίες

Πυροβολισμοί τώρα στο Ντέλαγουερ των Ηνωμένων Πολιτειών, με τις αρχικές πληροφορίες να κάνουν λόγο πως το περιστατικό σημειώθηκε σε νοσοκομείο της πόλης Γουίλμινγκτον.

Οι ίδιες πληροφορίες για τους πυροβολισμούς στο Ντέλαγουερ υπογραμμίζουν πως έλαβαν χώρα στο νοσοκομείο ChristianaCare, το οποίο βρίσκεται στο τετράγωνο 500 της West 14th Street, με την αστυνομία του Γουίλμινγκτον να καλεί τους πολίτες να αποφεύγουν την περιοχή.

Εκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωσε στο Newsweek ότι το περιστατικό βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη και ότι οι έρευνες συνεχίζονται.

BREAKING: Heavy police presence at a hospital in Wilmington, Delaware following reports of a shooting. pic.twitter.com/e90rdP8vGi — Breaking911 (@Breaking911) June 16, 2026

ΗΠΑ: Πυροβολισμοί τώρα στο Ντέλαγουερ - Τι αναφέρουν τοπικά ΜΜΕ

Τοπικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν εικόνες από το σημείο, όπου έχουν αναπτυχθεί ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας και της πυροσβεστικής, καθώς και πολλά οχήματα έκτακτης ανάγκης.

Σε ανακοίνωσή του προς το Newsweek, το νοσοκομείο ανέφερε ότι το συγκρότημα έχει τεθεί σε καθεστώς αποκλεισμού, ενώ το τμήμα επειγόντων περιστατικών έχει σταματήσει προσωρινά να δέχεται νέα περιστατικά.

«Συνεργαζόμαστε στενά με τις αρχές επιβολής του νόμου και λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσουμε την ασφάλεια των ασθενών, του προσωπικού και των επισκεπτών μας. Η αστυνομία διεξάγει έρευνα για πιθανό περιστατικό ενεργού ενόπλου», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Η διοίκηση του νοσοκομείου πρόσθεσε ότι βρίσκεται ακόμη στη διαδικασία συλλογής πληροφοριών και θα προχωρήσει σε νεότερες ενημερώσεις μόλις επιβεβαιωθούν περισσότερα στοιχεία.

«Προτεραιότητά μας παραμένουν η ασφάλεια και η ευημερία όλων όσοι βρίσκονται στις εγκαταστάσεις μας, καθώς και η συνέχιση της φροντίδας των ασθενών», τονίζεται στην ανακοίνωση.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα πληροφορίες για πιθανούς τραυματίες ή για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.

Η υπόθεση παραμένει σε εξέλιξη.

Με πληροφορίες από Newsweek