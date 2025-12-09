ΗΠΑ: Πυροβολισμοί στο Πανεπιστήμιο του Κεντάκι - Ένας νεκρός και ένας τραυματίας

Πυροβολισμοί σημειώθηκαν στο Πανεπιστήμιο του Κεντάκι των ΗΠΑ, με αποτέλεσμα ένας άνθρωπος να σκοτωθεί και ένας ακόμη να έχει τραυματιστεί.

Ένας ύποπτος βρίσκεται υπό κράτηση, δήλωσε η αστυνομία.

Νωρίτερα, ο κυβερνήτης Άντι Μπεσίαρ δήλωσε ότι υπάρχουν αναφορές για τουλάχιστον δύο τραυματίες. Οι αστυνομικές αρχές παραμένουν στο σημείο και έχουν ασφαλίσει την πανεπιστημιούπολη, καθώς το ίδρυμα παραμένει σε κατάσταση lockdown.

Ο αναπληρωτής αρχηγός της Αστυνομίας της Φράνκφορτ - πρωτεύουσα της πολιτείας Κεντάκι, δήλωσε στο τοπικό κανάλι WDRB ότι δύο άτομα τραυματίστηκαν στους πυροβολισμούς, οι οποίοι σημειώθηκαν στο Young Hall, έναν κοιτώνα (φοιτητική εστία) στο πανεπιστήμιο.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε στον χώρο του πανεπιστημίου γύρω στις 3:35 μ.μ. (τοπική ώρα).

