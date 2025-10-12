ΗΠΑ: Πυροβολισμοί στη Νότια Καρολίνα - Τουλάχιστον τέσσερις νεκροί και 20 τραυματίες

Μαζική επίθεση με πυροβολισμούς σε ένα πολυσύχναστο μπαρ στη Νότια Καρολίνα είχε ως αποτέλεσμα τέσσερις νεκρούς και τουλάχιστον 20 τραυματίες, σύμφωνα με τις αρχές.

Το περιστατικό σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Κυριακής στο Willie’s Bar and Grill, στο νησί St. Helena, όπως ανέφεραν οι αξιωματούχοι.

Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο, βρήκαν πολλούς ανθρώπους με τραύματα από σφαίρες, ενώ υπήρχε πλήθος συγκεντρωμένων στην περιοχή.

«Πολλοί τραυματίες και μάρτυρες έτρεξαν προς κοντινές επιχειρήσεις και ιδιοκτησίες για να βρουν καταφύγιο από τους πυροβολισμούς», ανέφερε το Γραφείο του Σερίφη της Κομητείας Μπόφορτ σε ανάρτηση στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X.

«Πρόκειται για ένα τραγικό και δύσκολο περιστατικό για όλους. Ζητούμε την υπομονή σας καθώς συνεχίζουμε την έρευνα. Οι σκέψεις μας είναι με όλα τα θύματα και τις οικογένειές τους», προστίθεται στην ανακοίνωση.

Τέσσερα άτομα βρέθηκαν νεκρά στο σημείο, ενώ τουλάχιστον 20 ακόμη έχουν τραυματιστεί. Από τους τραυματίες, τέσσερις νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση σε τοπικά νοσοκομεία.

Οι αρχές δεν έχουν δημοσιοποιήσει ακόμη τα στοιχεία των θυμάτων.

Με πληροφορίες από Associated Press