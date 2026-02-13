ΗΠΑ: Πυροβολισμοί σε πανεπιστήμιο στη Νότια Καρολίνα - Δύο νεκροί και τουλάχιστον ένας τραυματίας

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και τουλάχιστον ένας ακόμη τραυματίστηκε σε ένοπλη επίθεση που σημειώθηκε την Πέμπτη στην πανεπιστημιούπολη του South Carolina State University των ΗΠΑ.

Το πανεπιστήμιο επιβεβαίωσε το περιστατικό με ανακοίνωσή του, προσθέτοντας ότι η Υπηρεσία Επιβολής του Νόμου της Νότιας Καρολίνας (SLED) διερευνά την υπόθεση.

Οι ταυτότητες των θυμάτων και η κατάσταση της υγείας του τραυματία δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα.

Το πανεπιστήμιο ανέφερε ότι επέβαλε καθεστώς lockdown στην πανεπιστημιούπολη περίπου στις 9:15 μ.μ. την Πέμπτη, έπειτα από αναφορά για πυροβολισμούς σε διαμέρισμα στο φοιτητικό συγκρότημα κατοικιών Hugine Suites.

Τα μαθήματα της Παρασκευής ακυρώθηκαν, ενώ διατίθενται σύμβουλοι υποστήριξης για τους φοιτητές, σύμφωνα με την ανακοίνωση του πανεπιστημίου.

Με πληροφορίες από Fox News