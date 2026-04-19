ΗΠΑ: Πυροβολισμοί κοντά στο πανεπιστήμιο της Αϊόβα - Αναφορές για «πολλούς τραυματίες»

Πυροβολισμοί καταγράφηκαν τα ξημερώματα της Κυριακής (19/4) κοντά στο πανεπιστήμιο της Αϊόβα των ΗΠΑ, με αποτέλεσμα, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, να τραυματιστούν πολλοί άνθρωποι.

Όπως ανακοίνωσε το Αστυνομικό Τμήμα της Αϊόβα, τα θύματα μεταφέρθηκαν σε κοντινά νοσοκομεία για την παροχή ιατρικής φροντίδας, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν δοθεί πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας τους.

Η αστυνομία ανέφερε ότι δέχθηκε κλήση για «μεγάλη συμπλοκή» στην οδό East College γύρω στη 1:46 π.μ (τοπική ώρα). Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο, άκουσαν πυροβολισμούς. Σύμφωνα με σχετική ειδοποίηση του πανεπιστημίου, πυρά αναφέρθηκαν κοντά στις οδούς College και Clinton.

ΗΠΑ: Πυροβολισμοί στην Αϊόβα - Τι αναφέρει το πανεπιστήμιο

«Οι πρώτοι διασώστες βρίσκονται στο σημείο. Υπάρχουν επιβεβαιωμένα θύματα», ανέφερε το πανεπιστήμιο σε ενημέρωση που δημοσιεύτηκε λίγο μετά τις 2:00 π.μ., καλώντας παράλληλα τους πολίτες να αποφεύγουν την περιοχή.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει συλλήψεις, ενώ οι έρευνες των αρχών βρίσκονται σε εξέλιξη.

Με πληροφορίες από ABC News