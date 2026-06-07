ΗΠΑ: Ψήφισμα απαιτεί από το Ιράν σαφείς πληροφορίες για πυρηνικές εγκαταστάσεις

Ένα σχέδιο ψηφίσματος των ΗΠΑ προετοιμάστηκε κι έχει αποσταλεί σε άλλες χώρες του συμβουλίου της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας (ΔΥΑΕ), πριν από μία συνεδρίασή του, που θα πραγματοποιηθεί μέσα στην εβδομάδα, απαιτώντας από το Ιράν να παρέχει «συγκεκριμένες πληροφορίες» για τις πυρηνικές εγκαταστάσεις του που έχουν βομβαρδιστεί.

Παράλληλα, πληροφορίες ζητούνται και για τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου.

Τι ζητούν οι ΗΠΑ από το Ιράν

Το Ιράν πρέπει «να παρέχει στη ΔΥΑΕ συγκεκριμένες πληροφορίες για τον απολογισμό πυρηνικού υλικού, αλλά και τις ασφαλείς πυρηνικές εγκαταστάσεις στο Ιράν», και «να καταστήσει δυνατή για την ΔΥΑΕ, κάθε πρόσβαση που θα απαιτήσει για την επαλήθευση των πληροφοριών» χωρίς καθυστέρηση.

Το κείμενο του σχεδίου ψηφίσματος διαβάστηκε σήμερα από το πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Υπενθυμίζεται ότι οι αμερικανικές δυνάμεις κατέρριψαν ιρανικούς πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) που εκτοξεύθηκαν προς τα Στενά του Ορμούζ και τις γειτονικές χώρες.

Ειδικότερα, ο αμερικανικός στρατός ανέφερε σε δήλωση την Παρασκευή το βράδυ ότι «το Ιράν εκτόξευσε επτά βαλλιστικούς πυραύλους προς το Κουβέιτ και το Μπαχρέιν λίγες ώρες αφότου το Κεντρικό Στρατηγείο των ΗΠΑ (Centcom) κατέρριψε τέσσερα ιρανικά drones μίας χρήσης που εκτοξεύθηκαν προς τα Στενά του Ορμούζ».

Οι επιθέσεις σηματοδοτούν την τελευταία έξαρση της έντασης στα Στενά, εν μέσω παρατεταμένων διαπραγματεύσεων για την παύση της σύγκρουσης.

Τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν ουσιαστικά κλειστά από τότε που οι ΗΠΑ και το Ισραήλ επιτέθηκαν στο Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, διακόπτοντας τις αποστολές ενεργειακών προϊόντων και προκαλώντας ραγδαία αύξηση των τιμών του φυσικού αερίου, των τροφίμων και των μεταφορών στις ΗΠΑ και σε όλο τον κόσμο.