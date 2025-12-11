ΗΠΑ: Πρωτοφανείς πλημμύρες στην Ουάσινγκτον - Έως και 100.000 άνθρωποι ενδέχεται να εκκενώσουν τα σπίτια τους

«Εξαιρετικά σοβαρή» χαρακτηρίζεται η κατάσταση στη βορειοδυτική πολιτεία των ΗΠΑ, Ουάσινγκτον, καθώς «ατμοσφαιρικό ποτάμι» (atmospheric river) συνεχίζει να πλήττει την ευρύτερη περιοχή, με καταρρακτώδεις βροχές και πρωτοφανείς, σύμφωνα με μετεωρολόγους, πλημμύρες.

Ήδη μετά από δύο ημέρες έντονων φαινομένων, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προειδοποιεί για ακόμη 10 έως 20 εκατοστά βροχής σε ορεινές περιοχές της δυτικής Ουάσινγκτον μέχρι την Πέμπτη, την ώρα που τα νερά ανεβαίνουν με ρυθμούς που σπάνια έχουν καταγραφεί.

Ο κυβερνήτης της πολιτείας, Μπομπ Φέργκιουσον, κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ζητώντας από τους κατοίκους να ακολουθήσουν άμεσα τις εντολές εκκένωσης. «Η κατάσταση είναι εξαιρετικά κρίσιμη», δήλωσε, προσθέτοντας αργότερα σε ανάρτησή του ότι έως και 100.000 άνθρωποι ενδέχεται να χρειαστεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

ΗΠΑ: Μαζικές εκκενώσεις στην Ουάσινγκτον

Στην κομητεία Σκάγκιτ, περίπου 100 χλμ. βόρεια του Σιάτλ, δόθηκε εντολή εκκένωσης για την πόλη Mount Vernon και τις κοινότητες Χάμιλτον, Ρόκπορτ, Μάρμπλμαουντ και Κόνκρετ, καθώς το ομώνυμο ποτάμι, που διαβαίνει της περιοχής, απειλεί να ξεπεράσει το ρεκόρ στάθμης του κατά 3 έως 5 μέτρα.

Οι τοπικές αρχές προειδοποιούν ότι όλοι όσοι ζουν εντός της «100ετούς πλημμυρικής ζώνης» θα λάβουν ειδοποίηση εκκένωσης, ενώ οι δημόσιες υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των δικαστηρίων, θα παραμείνουν κλειστές.

Οι εικόνες που έρχονται από την περιοχή είναι αποκαλυπτικές: αστυνομικοί και διασώστες περπατούν μέσα σε νερά που η στάθμη τους ολοένα και ανεβαίνει, βοηθώντας κατοίκους με περιορισμένη κινητικότητα να απομακρυνθούν, ενώ μια κατολίσθηση διέκοψε την κυκλοφορία στην I-90.

Η γερουσιαστής Μαρία Κάντγουελ δήλωσε ότι ενημερώθηκε από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία και είναι «σοκαρισμένη» από τις προβλέψεις για τον ποταμό Skagit. «Παρακαλώ, μείνετε σε εγρήγορση και ακολουθήστε τις εντολές εκκένωσης. Δεν είναι μια συνηθισμένη πλημμύρα», τόνισε.

Σημαντικά προβλήματα καταγράφονται επίσης κατά μήκος του ποταμού Snoqualmie, όπου αναμένονται εκτεταμένες πλημμύρες σε αγροτικές και κατοικημένες περιοχές από το Snoqualmie μέχρι το Carnation.

Ήδη, τμήματα του αυτοκινητόδρομου US-12 έχουν βρεθεί κάτω από το νερό, ενώ η μικρή πόλη Randle έχει ουσιαστικά αποκοπεί.

Διακοπές δρομολογίων και νέες απειλές

Η Amtrak ανακοίνωσε αναστολή των δρομολογίων Σιάτλ - Βανκούβερ για Πέμπτη και Παρασκευή, λόγω της επικίνδυνης ανόδου της στάθμης του Skagit.

Παρότι οι ισχυρές βροχοπτώσεις αναμένεται να εξασθενήσουν μέχρι το απόγευμα της Πέμπτης, οι αρχές προειδοποιούν ότι τα ποτάμια θα χρειαστούν πολλές ημέρες για να υποχωρήσουν, ενώ πλημμυρικά φαινόμενα μπορεί να συνεχιστούν και στο βόρειο Αϊντάχο και τη Μοντάνα.

