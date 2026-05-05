ΗΠΑ: Προχωράει το σχέδιο Τραμπ για αύξηση των δασμών στα αυτοκίνητα της ΕΕ

Ο εκπρόσωπος Εμπορίου των ΗΠΑ, Τζέιμισον Γκριρ, δήλωσε σε αξιωματούχους του εμπορίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Γερμανίας το Σαββατοκύριακο ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα προχωρήσουν με το σχέδιο του προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, να αυξήσει τους δασμούς εισαγωγής αυτοκινήτων της ΕΕ στο 25%, σύμφωνα με δήλωση που έγινε τη Δευτέρα 4/5/2026 στο CNBC.

«Ήμουν σε επαφή με Ευρωπαίους και Γερμανούς αξιωματούχους εμπορίου αυτό το Σαββατοκύριακο για να τους βοηθήσω να καταλάβουν γιατί συνέβαινε αυτό και να τους υπενθυμίσω όλες τις συζητήσεις που είχαμε σχετικά με τη συμμόρφωσή τους», δήλωσε ο Γκριρ σε συνέντευξή του στο CNBC.

«Θα συνεχίσω να κάνω αυτές τις συζητήσεις, αλλά ο Πρόεδρος προχωρά με αυτήν τη δράση», πρόσθεσε.

Ερωτηθείς εάν ο δασμός θα πρέπει να θεωρείται απλώς ένα μέρος μίας ευρύτερης διαπραγμάτευσης ή μία μόνιμη κατάσταση, ο Γκριρ απάντησε: «Είναι ένα μέρος της συμφωνίας».

«Αιχμές» μεταξύ ΗΠΑ και ΕΕ για την εμπορική συμφωνία

Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε την Παρασκευή 1/5/2026 ότι θα αυξήσει τους δασμούς σε αυτοκίνητα από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο 25% αυτήν την εβδομάδα από το προηγουμένως συμφωνημένο 15%, λέγοντας ότι η Ένωση δεν είχε συμμορφωθεί με την εμπορική συμφωνία της με την Ουάσινγκτον.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέρριψε τον ισχυρισμό του Τραμπ ότι οι Βρυξέλλες δεν συμμορφώνονταν με την εμπορική συμφωνία του περασμένου καλοκαιριού και δήλωσε ότι θα διατηρήσει ανοιχτές τις επιλογές της για να προστατεύσει τα συμφέροντα της ΕΕ εάν η Ουάσινγκτον παραβιάσει τους όρους της συμφωνίας.

Ο Τραμπ απέσυρε την επιβολή δασμών εν μέσω κλιμάκωσης των εντάσεων μεταξύ των ΗΠΑ και της ΕΕ σχετικά με τον πόλεμο στο Ιράν και την άρνηση των ευρωπαϊκών χωρών να στείλουν ναυτικά στρατεύματα για να ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ.

Ο Λευκός Οίκος δήλωσε την Παρασκευή ότι σχεδιάζει να αποσύρει 5.000 Αμερικανούς στρατιώτες από τη Γερμανία, αφού ο Γερμανός καγκελάριος, Φρίντριχ Μερτς, δήλωσε ότι οι ΗΠΑ «ταπεινώνονται» από το Ιράν στις συνομιλίες για τον τερματισμό της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

Ανησυχία στις αυτοκινητοβιομηχανίες

Η κυβέρνηση Τραμπ επέβαλε πέρυσι δασμό 25% στις παγκόσμιες εισαγωγές αυτοκινήτων βάσει ενός νόμου για την εθνική ασφάλεια στο εμπόριο, αλλά κατέληξε σε ξεχωριστή συμφωνία με την ΕΕ τον Αύγουστο για τη μείωση αυτών των δασμών σε καθαρό 15%, συμπεριλαμβανομένων των προηγούμενων δασμών.

Οι μετοχές των γερμανικών αυτοκινητοβιομηχανιών υποχώρησαν τη Δευτέρα μετά την απόφαση του Αμερικανού Προέδρου να αυξήσει τους δασμούς των ΗΠΑ στα εισαγόμενα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα στο 25% από το 15% που είχε συμφωνηθεί προηγουμένως, προκαλώντας ένα νέο πλήγμα στον ήδη πληγέντα κλάδο.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης αυτοκινήτων και ανταλλακτικών είχε υποχωρήσει κατά 2,3% μέχρι τα μεσάνυχτα της Δευτέρας στο Λονδίνο, ενώ οι μετοχές των Porsche, BMW, Mercedes-Benz και Volkswagen είχαν υποχωρήσει κατά 2% έως 3%.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ