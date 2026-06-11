ΗΠΑ: Προανήγγειλαν χρήση ιρανικών κεφαλαίων για τις ζημιές του πολέμου στη Μέση Ανατολή

Ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ δήλωσε σήμερα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα καλύψουν τις αποζημιώσεις για τις ζημιές που ενδέχεται να υποστούν οι χώρες του Κόλπου από το Ιράν, λόγω πολέμου, αξιοποιώντας κεφάλαια που προέρχονται από ιρανικούς λογαριασμούς.

«Οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί στους συμμάχους μας στον Κόλπο θα αποκατασταθεί με κεφάλαια που αντλούνται από ιρανικούς λογαριασμούς», ανέφερε ο Μπέσεντ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X.

Οι δηλώσεις του Μπέσεντ σχετικά με την κάλυψη εξόδων για τις ζημιές του πολέμου

Ο επικεφαλής του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών έχει αναλάβει τη διαχείριση της οικονομικής πτυχής του πολέμου των ΗΠΑ κατά του Ιράν, προωθώντας τακτικά νέες κυρώσεις σε πρόσωπα και οργανισμούς που, σύμφωνα με την Ουάσινγκτον, συμβάλλουν στη χρηματοδότηση της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Παράλληλα, έχει προειδοποιήσει με την επιβολή κυρώσεων κατά πλοίων που καταβάλλουν τέλη στις ιρανικές αρχές για τη διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ, τα οποία παραμένουν κλειστά.

Σε νέα τοποθέτησή του, ο Μπέσεντ υπογράμμισε ότι «οποιαδήποτε τέλη καταβάλλονται στην Αρχή για τα Στενά του Περσικού Κόλπου θα αντισταθμίζονται από κεφάλαια που αντλούνται» από ιρανικούς λογαριασμούς, αναφερόμενος στον οργανισμό που έχει δημιουργήσει το Ιράν για την είσπραξη τελών ναυσιπλοΐας.

Η σύγκρουση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν έχει αναζωπυρωθεί τις τελευταίες ημέρες και σύμφωνα με τον Αμερικανό υπουργό Οικονομικών, «κάθε επίθεση που εξαπολύει το Ιράν το μόνο που θα πετύχει είναι να εντείνει τις οικονομικές και χρηματοοικονομικές συνέπειες που ήδη αντιμετωπίζει η χώρα».

Με πληροφορίες από AFP