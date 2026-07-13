ΗΠΑ: Πότε θα τεθεί σε ισχύ ο ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν - Αντιδράσεις για το τέλος 20% στα Στενά του Ορμούζ

Ο στρατός των ΗΠΑ θα εφαρμόσει τον ναυτικό αποκλεισμό του του Ιράν την Τρίτη, 14 Ιουλίου, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση από το Κοινό Κέντρο Ναυτικών πληροφοριών.

Η ενημέρωση που κέντρου, που υπάγεται στο Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ, αναφέρει ότι ο αποκλεισμός θα ισχύει για όλα τα πλοία, ανεξαρτήτως σημαίας. Θα αφορά όλη την ακτογραμμή του Ιράν και περιλαμβάνει λιμάνια και τερματικούς σταθμούς πετρελαίου, χωρίς να περιορίζεται σε αυτούς.

Παράλληλα, οι ΗΠΑ ξεκαθαρίζουν ότι δεν θα εμποδίζεται η «ουδέτερη διέλευση» από τα Στενά του Ορμούζ από και προς τους ιρανικούς προορισμούς. Επίσης, θα επιτρέπεται η διέλευση στα πλοία που μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια, αφού πρώτα πραγματοποιηθεί ο απαραίτητος έλεγχος.

Αυτή η εξέλιξη έρχεται σε συνέχεια των δηλώσεων του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είχε προαναγγείλει τον ναυτικό αποκλεισμό αλλά και ότι οι ΗΠΑ θα αναλάβουν την φύλαξη των Στενών του Ορμούζ επιβάλλοντας ένα τέλος διέλευσης 20%, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Αντιδράσεις για το τέλος 20% του Τραμπ

Ο ναυτιλιακός οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών έκανε γνωστό πως αντιτίθενται στο ενδεχόμενο επιβολής τελών σε πλοία που διέρχονται μέσω θαλάσσιων διαύλων, όμως θα αναμένει περαιτέρω λεπτομέρειες από τον πρόεδρο Τραμπ.

«Γνωρίζουμε την ανάρτηση και αναμένουμε περισσότερες λεπτομέρειες», δήλωσε ένας εκπρόσωπος Τύπου του Διεθνούς Οργανισμού Ναυσιπλοΐας των Ηνωμένων Εθνών.

«Υπήρξαμε πάντα συνεπείς στη στάση μας σχετικά με τα τέλη, ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός τάσσεται σθεναρά κατά της χρέωσης τελών για διέλευση μέσω πορθμών που χρησιμοποιούνται για τη διεθνή ναυσιπλοΐα. Δεν υπάρχει καμία νομική βάση μέσω της οποίας να εισαγάγονται υποχρεωτικά τέλη απλά για να διέλθει κανείς από έναν πορθμό», πρόσθεσε.

«Πώς αυτό θα καταστήσει ασφαλέστερη τη διέλευση από εκεί και ποιες εγγυήσεις θα προσφέρει;», είπε ένας αξιωματούχος, ο οποίος δεν θέλησε να κατονομαστεί, σχετικά με την ανάρτηση Τραμπ.

Ιδιαίτερα καυστικός ήταν ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, τονίζοντας ότι α Αμερικανός πρόεδρος «έχει απόλυτο δίκιο. Όποιος εγγυάται την ασφαλή διέλευση των εμπορικών πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ πρέπει να αποζημιώνεται για αυτήν την υπηρεσία».

«Το Ιράν ανέκαθεν ήταν ο φύλακας των Στενών και θα παραμείνει για πάντα. Το 20% είναι προφανώς υπερβολικό. Εμείς θα είμαστε δίκαιοι», πρόσθεσε σε ανάρτησή του στο Χ.

POTUS is absolutely right. Whoever provides secure and safe passage of commercial vessels through the Strait of Hormuz should be compensated for this service.



Iran has always been the GUARDIAN of the Strait and will remain so FOREVER.



20% is of course too much. We will be fair — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) July 13, 2026

Το Ιράν δηλώνει έτοιμο να απαντήσει στις ΗΠΑ

Από την πλευρά του ο Ιρανικός στρατός, απαντώντας στις δηλώσεις Τραμπ, υποστήριξε ότι δεν πρόκειται να δεχτεί την παρέμβαση των ΗΠΑ και είναι έτοιμος να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε απειλή.

«Σε συνέχεια των προηγούμενων προειδοποιήσεων μας, δεν θα επιτρέψουμε στις Ηνωμένες Πολιτείες να παρεμβαίνουν στη διαχείριση των Στενών του Ορμούζ», ανέφερε εκπρόσωπος της ανώτατης στρατιωτικής διοίκησης του Ιράν, σύμφωνα με τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

«Οι ένοπλες δυνάμεις μας θα αντιμετωπίσουν αποφασιστικά οποιαδήποτε διαταραχή ή απειλή για την ασφάλεια της διέλευσης εμπορικών πλοίων και πετρελαιοφόρων... εκτός των καθορισμένων διαδρομών του Ιράν και χωρίς την άδεια των ενόπλων δυνάμεων», πρόσθεσε.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ ΜΠΕ