ΗΠΑ: Πώς θα μπορούσαν να επέμβουν στα Στενά του Ορμούζ και ποιοι είναι οι κίνδυνοι;

Η άφιξη χερσαίων δυνάμεων των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή, δίνει στον Ντόναλντ Τραμπ τη δυνατότητα για μια επικίνδυνη προσπάθεια να ανοίξει δια της βίας τα Στενά του Ορμούζ, το μεγαλύτερο σημείο πίεσης του Ιράν στον πόλεμο.

Τα Στενά του Ορμούζ, από τα οποία περνά περίπου το 1/5 του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου, δίνει στην Τεχεράνη στρατηγικό πλεονέκτημα, που έχει οδηγήσει την τιμή του πετρελαίου πάνω από 100 δολάρια το βαρέλι.

Παρότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ έχει δηλώσει ότι είναι έτοιμος να δώσει μια ευκαιρία στη διπλωματία και πιο συγκεκριμένα - σύμφωνα με την WSJ- φέρεται να επιθυμεί τον τερματισμό του πολέμου, οι βομβαρδισμοί στο Ιράν συνεχίζονται.





Στρατιωτικές επιλογές και κίνδυνοι στα Στενά του Ορμούζ

Ο Τραμπ έχει δύο βασικές στρατιωτικές επιλογές: την κατάληψη εδάφους ή την ανάπτυξη μεγάλης ναυτικής παρουσίας στα Στενά του Ορμούζ.

Ακόμη και μια περιορισμένη χερσαία εισβολή, που εξετάζεται, ενέχει σοβαρό κίνδυνο μεγάλου αριθμού θυμάτων, κάτι που οι ειδικοί προειδοποιούν ότι θα μπορούσε να πλήξει την προεδρία του. Για το Ιράν, η παρουσία αμερικανικών στρατευμάτων στο έδαφός του θα αποτελούσε «κόκκινη γραμμή».

Σύμφωνα με την Έμμα Σάλσμπερι, ανώτερη αναλύτρια του προγράμματος εθνικής ασφάλειας στο Foreign Policy Research Institute, ο Αμερικανός πρόεδρος δύσκολα θα αντισταθεί στο να κλιμακώσει τη σύγκρουση καταλαμβάνοντας νησιά στον Κόλπο.

«Κάθε φορά που έχει τη δυνατότητα, προχωρά. Θα χρησιμοποιήσει τους στρατιώτες αν είναι διαθέσιμοι και αυτό μπορεί να καταλήξει τραγικά, με πολλά θύματα», αναφέρει χαρακτηριστικά.



Το Ιράν έχει προειδοποιήσει ότι είναι έτοιμο να βομβαρδίσει το ίδιο του το έδαφος για να πλήξει αμερικανούς στρατιώτες, ενώ ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλίμπαφ, κατηγόρησε τις ΗΠΑ ότι σχεδιάζουν επίθεση ενώ εμφανίζονται έτοιμες για διαπραγματεύσεις.

Οι ειδικοί υποστηρίζουν ότι η ανάπτυξη δυνάμεων μπορεί να είναι απλά επίδειξη ισχύος για ενίσχυση της διαπραγματευτικής θέσης των ΗΠΑ.

Επιπλέον, για να ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ για πλοία ενώ οι επιθέσεις συνεχίζονται, θα χρειάζονταν ναυτικές συνοδείες, εκκαθάριση ναρκών και αεροπορική υποστήριξη, κάτι που απαιτεί δεκάδες πλοία και συνεργασία με συμμάχους όπως η Βρετανία και ευρωπαϊκές χώρες.

Τέλος, η κατάσταση μπορεί να περιπλακεί περαιτέρω, καθώς οι υποστηριζόμενες από το Ιράν δυνάμεις Χούθι στην Υεμένη εισήλθαν στη σύγκρουση, εκτοξεύοντας πυραύλους κατά του Ισραήλ, με πιθανότητα να επιτεθούν σε πλοία που διέρχονται από άλλα στενά της περιοχής, αφήνοντας τις ΗΠΑ με δύο κρίσιμα θαλάσσια περάσματα να ασφαλίσουν.

Με πληροφορίες από Guardian