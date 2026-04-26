ΗΠΑ: Πώς ένα podcast οδήγησε στην εξιχνίαση δολοφονίας που είχε διαπραχθεί πριν από δεκαετίες

Η αστυνομία της Λουιζιάνα, στις ΗΠΑ, δήλωσε ότι ένα podcast τη βοήθησε να εξιχνιάσει τη δολοφονία μιας 16χρονης κοπέλας που είχε συμβεί πριν από δεκαετίες και ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι τέσσερις άνδρες αντιμετωπίζουν πλέον ποινικές κατηγορίες σε σχέση με τον βιασμό και τη δολοφονία της.

Το 1982, η έφηβη Ροξάν Σαρπ δολοφονήθηκε στα δάση της ενορίας St. Tammany, περίπου 30 μίλια βόρεια της Νέας Ορλεάνης. Η αστυνομία δυσκολεύτηκε να λύσει την υπόθεση λόγω έλλειψης αποδεικτικών στοιχείων και μαρτύρων πρόθυμων να καταθέσουν.

Ωστόσο, οι ερευνητές προσέγγισαν μια τοπική εταιρεία μέσων ενημέρωσης, η οποία συμφώνησε να παράγει ένα podcast με τίτλο «Who Killed Roxanne Sharp;» (Ποιος σκότωσε τη Ροξάν Σαρπ;), αναζωπυρώνοντας το ενδιαφέρον του κοινού για την υπόθεση μετά την δημοσίευση της σειράς έξι επεισοδίων πέρυσι.

Ο εκπρόσωπος της Αστυνομίας της Πολιτείας της Λουιζιάνα, Μαρκ Γκρεμίλιον, απέδωσε στο podcast το γεγονός ότι συγκέντρωσε κρίσιμες πληροφορίες από το κοινό και ώθησε νέους μάρτυρες να επικοινωνήσουν με τους ερευνητές.

«Βοήθησε τους ερευνητές μας να συνθέσουν το παζλ από το πού βρισκόταν η Ροξάν τις ημέρες πριν από το θάνατό της, μέχρι το σημείο που βρισκόμαστε τώρα», δήλωσε ο Γκρεμίλιον στο Associated Press. «Ήταν μια πολύ μεγάλη βοήθεια στο να μεταδώσουμε αυτό το μήνυμα στο κοινό και, ως εκ τούτου, να επικοινωνήσουν μαζί μας αυτοί οι μάρτυρες».

Κατηγορίες εις βάρος 4 ατόμων για δολοφονία που παρέμενε ανεξιχνίαστη εδώ και δεκαετίες

Τις τελευταίες ημέρες, η αστυνομία απήγγειλε κατηγορίες σε τέσσερις άνδρες για βιασμό με επιβαρυντικές περιστάσεις και φόνο δευτέρου βαθμού: τον Πέρι Γουέιν Τέιλορ, 64 ετών, ο Ντάρελ Ντιν Σπελ, 64 ετών, ο Κάρλος Κούπερ, 64 ετών, και ο Μπίλι Γουίλιαμς Τζούνιορ, 62 ετών.

Ο Κούπερ και ο Τέιλορ βρισκόταν ήδη στη φυλακή για άλλες κατηγορίες, ενώ ο Γουίλιαμς και ο Σπελ συνελήφθησαν νωρίτερα αυτή την εβδομάδα. Η Σαρπ ήταν γνωστή των τεσσάρων συλληφθέντων υπόπτων και ήταν γνωστό ότι βρισκόταν συχνά στη γειτονιά όπου ζούσαν, πρόσθεσε ο Γκρεμίλιον.

«Εκτιμούμε τη σκληρή δουλειά και την αγάπη που έχει δείξει ο κόσμος για την υπόθεση της Ροξάν Σαρπ», δήλωσε η συγγενής της Σαρπ.

Ο γιος του Μπίλι Γουίλιαμς Τζούνιορ δήλωσε ότι ο πατέρας του είναι αθώος για το έγκλημα.

«Πιστεύει ότι τον φυλακίζουν για κάτι που δεν έκανε», είπε ο γιος του Γουίλιαμς. «Λέει ότι ποτέ στη ζωή του δεν θα έβλαπτε κανέναν».

«Όταν ξεκινήσαμε το podcast, πιστεύαμε ότι κανείς δεν ενδιαφερόταν – γρήγορα διαπιστώσαμε ότι κάναμε λάθος», δήλωσε ο Τσαρλς Ντάουντι, αντιπρόεδρος της Northshore Media, η οποία παρήγαγε το podcast. «Πολλοί άνθρωποι βγήκαν μπροστά και δήλωσαν ότι γνώριζαν τη Ροξάν, ότι την θυμόντουσαν, ότι ήταν φίλοι της».

«Κανείς δεν μιλούσε γι' αυτό»

Η αστυνομία είχε αρχικά θεωρήσει την υπόθεση εξιχνιασμένη, αφού ο κατά συρροή δολοφόνος Χένρι Λούκας είχε αναλάβει την ευθύνη για τη δολοφονία της Σαρπ. Ωστόσο, ο Λούκας, γνωστός για τις ψευδείς ομολογίες του, αργότερα ανακάλεσε την ομολογία του, ενώ και άλλα στοιχεία διέψευσαν τη σύνδεσή του με τη δολοφονία.

Ο 39χρονος Τζάστιν Τζόινερ, κάτοικος της ενορίας Σεντ Τάμανι, δήλωσε στο AP ότι ο πατέρας του, αστυνομικός στο Κόβινγκτον, ήταν ένας από τους πρώτους αστυνομικούς που έφτασαν στον τόπο του θανάτου της Σαρπ και παρέμεινε απογοητευμένος για την έλλειψη κατάληξης της υπόθεσης για το υπόλοιπο της ζωής του. Διατήρησε έναν χαρτοφύλακα γεμάτο με τις σημειώσεις του για την υπόθεση μέχρι που απεβίωσε πέρυσι.

«Ήταν ένα μεγάλο μαύρο σύννεφο πάνω από την κοινότητα», είπε ο Τζόινερ. «Κανείς δεν μιλούσε γι' αυτό — ήταν μυστικό, το συζητούσες στο σπίτι σου, όχι δημόσια».

«Οι ανεξιχνίαστες υποθέσεις δεν κλείνουν από μόνες τους», δήλωσε ο αρχηγός της Αστυνομίας του Κόβινγκτον, Μάικλ Φέρελ, σε ανακοίνωσή του. «Κλείνονται επειδή οι άνθρωποι εμφανίζονται, χρόνο με το χρόνο, και αρνούνται να τα παρατήσουν. Αυτό ακριβώς έκαναν οι υπηρεσίες μας, και σήμερα, η Ροξάν και η οικογένειά της έχουν επιτέλους τη δικαιοσύνη που περίμεναν τόσο καιρό».

Με πληροφορίες από CBS News