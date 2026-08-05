ΗΠΑ: Πολύνεκρη επίθεση με πυροβολισμούς στη Βόρεια Καρολίνα

Πολλοί άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και τουλάχιστον ένας νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση μετά από επίθεση με πυροβολισμούς στο Πρόσπεκτ Χιλ της Βόρειας Καρολίνας.

Αρχικά, το Γραφείο Ερευνών της Πολιτείας (SBI) ανακοίνωσε ότι το γραφείο του σερίφη της κομητείας Κάσγουελ ζήτησε τη συνδρομή του για περιστατικό με πυροβολισμούς που σημειώθηκε νωρίς το πρωί.

Στη συνέχεια, τοπικός αξιωματούχος δήλωσε στο δίκτυο WGHP ότι υπάρχουν αρκετοί νεκροί από το επεισόδιο, το οποίο εκτιμάται πως είναι μεμονωμένο. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι τουλάχιστον ένα άτομο διακομίστηκε στο νοσοκομείο, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει ταυτοποιηθεί ύποπτος.

«Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο εντόπισαν πολλαπλά θύματα από πυροβολισμούς. Ένας τραυματίας διακομίστηκε στο Νοσοκομείο του Πανεπιστημίου Ντιουκ, ενώ υπάρχουν αρκετοί νεκροί. Ο σερίφης Τόνι Ντάρντεν ζήτησε αμέσως τη βοήθεια του SBI», ανέφερε αργότερα σε ανακοίνωσή του το Γραφείο Ερευνών.

«Ειδικοί εγκληματολογικών ερευνών βρίσκονται στο σημείο για τη συλλογή στοιχείων και τη λήψη καταθέσεων. Δεν υπάρχει καμία απειλή για το ευρύ κοινό, καθώς το περιστατικό περιορίζεται στη συγκεκριμένη διεύθυνση», προστίθεται στην ανακοίνωση.

Με πληροφορίες από FoxNews