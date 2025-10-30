ΗΠΑ: Πολεμικό αεροσκάφος παραλίγο να συγκρουστεί με Tesla – Το βίντεο από την κάμερα του οδηγού

Ένα πρωτοφανές περιστατικό σημειώθηκε στην Οκλαχόμα των ΗΠΑ, όταν ένα στρατιωτικό αεροσκάφος πέταξε ελάχιστα μέτρα πάνω από το έδαφος, περνώντας σχεδόν ξυστά από ένα Tesla που κινούνταν στον δρόμο.

Ο οδηγός, Matthew Topchian, κατάφερε να αντιδράσει την τελευταία στιγμή και να αποφύγει τη σύγκρουση και όλη η σκηνή καταγράφηκε από την κάμερα του αυτοκινήτου του, στις 23 Οκτωβρίου.

Το περιστατικό θα φαινόταν απίστευτο, αν δεν υπήρχε το βίντεο. Αρκετοί μάλιστα στα social media δυσκολεύτηκαν να το πιστέψουν, θεωρώντας πως ίσως πρόκειται για εικόνες δημιουργημένες με τεχνητή νοημοσύνη.

Η βλάβη στο αεροσκάφος

Σύμφωνα με το NewsRadio 105.5 WERC, το αεροσκάφος ήταν ένα OA-1K Skyraider II της Εθνικής Φρουράς της Οκλαχόμα, που εκτελούσε εκπαιδευτική πτήση από τη βάση Will Rogers Air National Guard Base.

Όταν παρουσίασε βλάβη στον κινητήρα, οι δύο πιλότοι προσπάθησαν να κάνουν αναγκαστική προσγείωση, επιλέγοντας όσο το δυνατόν πιο ασφαλές σημείο.

Το αεροπλάνο πέρασε πάνω από το Tesla, προσέκρουσε σε καλώδια ηλεκτροδότησης, προκάλεσε μικρή πυρκαγιά και τελικά κατέπεσε σε χωράφι, κοντά στη διασταύρωση των οδών Southeast 119th Street και Sooner Road.

«Όταν φτάσαμε στο σημείο, ήταν ανακουφιστικό να βλέπουμε τους δύο πιλότους να στέκονται όρθιοι και να μας λένε ότι είναι καλά»,

δήλωσε ο εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής της Οκλαχόμα, Scott Douglas.

Δεν υπύρξαν τραυματισμοί από το συμβάν, ενώ η αιτία της μηχανικής βλάβης διερευνάται ακόμη.

Το viral βίντεο από το Tesla

Το βίντεο που κατέγραψε ο Topchian δείχνει το αεροσκάφος να εμφανίζεται ξαφνικά μπροστά του, την ώρα που στρίβει σε μια καμπή του δρόμου. Ο οδηγός έχει μόλις λίγα δευτερόλεπτα να αντιδράσει και να στρίψει, αποφεύγοντας μια πιθανή τραγωδία.

Σύμφωνα με αναλυτές, το αεροπλάνο πιθανόν ήταν ήδη πολύ χαμηλά για να επιχειρήσει προσγείωση στον δρόμο, και οι πιλότοι επέλεξαν το ανοιχτό χωράφι ως την ασφαλέστερη επιλογή, αποφεύγοντας τα διερχόμενα οχήματα.

Αν και το αεροσκάφος υπέστη σοβαρές ζημιές, η έκβαση θεωρείται η «λιγότερο κακή» δυνατή, καθώς κανείς δεν τραυματίστηκε, ούτε προκλήθηκαν θύματα στο έδαφος.