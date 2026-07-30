ΗΠΑ: Ποιος είναι ο Τοντ Μπλανς και γιατί ο Τραμπ σκέφτεται να αποσύρει την υποψηφιότητά του για το υπουργείο Δικαιοσύνης

Ο Ντόναλντ Τραμπ σκέφτεται να αποσύρει προσωρινά την υποψηφιότητα του Τοντ Μπλανς για τη θέση του υπουργού Δικαιοσύνης και στη συνέχεια να τον προτείνει εκ νέου, αφού αποχωρήσουν από το Κογκρέσο οι δύο Ρεπουμπλικάνοι γερουσιαστές που εξέφραζαν αντιρρήσεις.

Πρόκειται για τον πρώην προσωπικό του δικηγόρο που έχει αναλάβει τη θέση την οποία κατείχε μέχρι την απόλυσή της, η Παμ Μπόντι.

«Δεν έχω αντίρρηση να αποσύρω προσωρινά το όνομα του Τοντ, αν δεν κάνουν το σωστό, και να τον επαναφέρω αφού λήξει η θητεία των Κόρνιν και Τίλις», γνωστοποίησε σε ανάρτησή του, στην οποία αναφερόταν στους γερουσιαστές Τζον Κόρνιν από το Τέξας και Τομ Τίλις από τη Βόρεια Καρολίνα.

ΗΠΑ: Το ταμείο κατά της εργαλειοποίησης και όσοι μπορεί να επωφεληθούν

Για την έγκριση του διορισμού, οι δύο γερουσιαστές ζητούν γραπτή διαβεβαίωση από το υπουργείο Δικαιοσύνης ότι δεν θα λειτουργήσει το «ταμείο κατά της εργαλειοποίησης» της Δικαιοσύνης, ύψους 1,8 δισ. δολαρίων.

Το ταμείο θα μπορούσε να ωφελήσει υποστηρικτές του Τραμπ που ισχυρίζονται ότι στοχοποιήθηκαν άδικα από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση λόγω της ανάμιξής τους στην εισβολή στο Καπιτώλιο, στις 6 Ιανουαρίου 2021. Οι γερουσιαστές, που είναι μέλη της Επιτροπής Δικαστικών Θεμάτων, διαφωνούν επίσης με την αμφιλεγόμενη συμφωνία που έκανε ο Τραμπ με το υπουργείο Δικαιοσύνης, ώστε να μην ελέγχονται οι φορολογικές δηλώσεις του ιδίου και των συνεργατών του.

Τα δύο σχέδια απορρίφθηκαν από τα δικαστήρια και έχουν παγώσει, όμως οι γερουσιαστές φοβούνται ότι ίσως «αναβιώσουν» στο μέλλον.

ΗΠΑ: Τι θα συμβεί εάν ο Τραμπ αποσύρει την υποψηφιότητα του Μπλανς

Ο Τοντ Μπλανς ασκεί καθήκοντα υπουργού Δικαιοσύνης αφότου απολύθηκε η Παμ Μπόντι, τον Απρίλιο. Η Επιτροπή της Γερουσίας επρόκειτο να ψηφίσει σήμερα για την έγκριση του διορισμού του, όμως, μετά τις αντιρρήσεις των Κόρνιν και Τίλις, η ψηφοφορία αναβλήθηκε.

Ο Τραμπ αφήνει να εννοηθεί ότι οι δύο γερουσιαστές εκφράζουν αντιρρήσεις επειδή ο ίδιος δεν τους έδωσε τη στήριξή του για τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Ο Τίλις είχε ανακοινώσει από πέρυσι ότι θα αποχωρήσει από την πολιτική όταν λήξει η θητεία του, τον Ιανουάριο του 2027. Ο Κόρνιν ηττήθηκε στις εσωκομματικές εκλογές για το χρίσμα από τον υποστηριζόμενο από τον Τραμπ αντίπαλό του, τον Κεν Πάξτον.

Εάν αποσύρει την υποψηφιότητα του Μπλανς για να τον προτείνει εκ νέου αργότερα, η στρατηγική του Τραμπ μπορεί να αποδειχθεί ριψοκίνδυνη, αφού στις εκλογές του Νοεμβρίου δεν αποκλείεται οι Δημοκρατικοί να ανακτήσουν τον έλεγχο της Γερουσίας.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ