ΗΠΑ: Πέθανε ο Κρεγκ Βέντερ που αποκωδικοποίησε το ανθρώπινο γονιδίωμα

Ο αμερικανός βιολόγος Κρεγκ Βέντερ, πρωτοπόρος στην έρευνα για τη αποκωδικοποίηση του ανθρώπινου γονιδιώματος, άφησε χθες Τετάρτη την τελευταία του πνοή σε ηλικία 79 ετών, όπως ανακοινώθηκε από το Ινστιτούτο J. Craig Venter (JCVI) που είχε ιδρύσει ο ίδιος.

Ο επιστήμονας απεβίωσε ύστερα από σύντομη νοσηλεία για επιπλοκές της θεραπείας που ακολουθούσε για την αντιμετώπιση καρκίνου που είχε διαγνωστεί πρόσφατα.

Ο ρόλος του Κρεγκ Βέντερ στην αποκωδικοποίηση του ανθρώπινου γονιδιώματος

Ο Βέντερ αποκωδικοποίησε το ανθρώπινο γονιδίωμα και δημιούργησε το πρώτο βακτήριο με τεχνητό γονιδίωμα. Το ινστιτούτο του ανέφερε πως συνέβαλε τα μέγιστα στη ραγδαία ανάπτυξη του τομέα. «Ο Κρεγκ πίστευε πως η επιστήμη εξελίσσεται όταν οι άνθρωποι είναι πρόθυμοι να σκεφτούν διαφορετικά, πιο αποφασιστικά, και να οικοδομήσουν κάτι που δεν υπάρχει ακόμα», δήλωσε ο Άντερς Ντέιλ, πρόεδρος του JCVI.

Το ινστιτούτο διαβεβαιώνει πως θα συνεχίσει το έργο του Βέντερ και θα προωθήσει τη γονιδιακή έρευνα, επιδιώκοντας συνεργασίες. Άλλωστε ο Κρεγκ Βέντερ τασσόταν υπέρ της διεπιστημονικής προσέγγισης και των γρήγορων και αποτελεσματικών μεθόδων, επισημαίνεται.

Ο Τζον Κρεγκ Βέντερ γεννήθηκε στο Σολτ Λέικ Σίτι, στη Γιούτα των ΗΠΑ, την 14η Οκτωβρίου 1946. Το επιστημονικό του έργο είχε πυροδοτήσει αντιπαραθέσεις, καθώς ο ίδιος και η ομάδα του ανακοίνωναν νέες ανακαλύψεις και προγράμματα με ταχύτατους ρυθμούς, ορισμένα εκ των οποίων είχαν χαρακτηριστεί «μη ρεαλιστικά».

Ορισμένοι συνάδελφοι του Βέντερ τον είχαν κατηγορήσει για μεγαλομανία, ναρκισσισμό και υπερβολικά επιχειρηματικό πνεύμα. Ωστόσο, ο αμερικανός ερευνητής είχε αποσπάσει σημαντικές διακρίσεις και το 2009 ο τότε πρόεδρος των ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα του απένειμε το Εθνικό Μετάλλιο Επιστημών.

Με πληροφορίες από dpa και ΑΠΕ-ΜΠΕ