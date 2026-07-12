ΗΠΑ: Πέθανε ο γερουσιαστής των ΗΠΑ και σύμμαχος του Τραμπ, Λίντσεϊ Γκράχαμ

Ο Λίντσεϊ Γκράχαμ, γερουσιαστής των ΗΠΑ και σύμμαχος του Ντόναλντ Τραμπ, απεβίωσε.

Ο 71χρονος, ο οποίος είχε διατελέσει Ρεπουμπλικανός εκπρόσωπος της Νότιας Καρολίνας, απεβίωσε το Σάββατο «από σύντομη και ξαφνική ασθένεια», όπως ανακοίνωσε το γραφείο του.

Η ανακοίνωση συνέχιζε: «Η οικογένεια του γερουσιαστή Γκράχαμ εκτιμά τις προσευχές αυτή τη στιγμή και ζητά σεβασμό της ιδιωτικής της ζωής κατά τη διάρκεια αυτής της εξαιρετικά δύσκολης περιόδου».

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ανταποκρίθηκαν σε κλήση για «καρδιακή ανακοπή» στο σπίτι του Γκράχαμ στην Ουάσινγκτον το βράδυ του Σαββάτου, σύμφωνα με ηχογράφηση από τον ασύρματο της αστυνομίας που εξασφάλισε το NBC News.

Ο γερουσιαστής είχε επιστρέψει πρόσφατα από ταξίδι στην Ουκρανία, όπου συναντήθηκε με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Κίεβο την Παρασκευή.

Είχε προγραμματιστεί να εμφανιστεί στην εκπομπή «Meet The Press» του NBC News την Κυριακή.

Η πολιτική πορεία του Γκράχαμ στις ΗΠΑ και η σχέση του με τον Τραμπ

Ο Γκράχαμ εξελέγη μέλος της Γερουσίας των ΗΠΑ το 2002 και τον Νοέμβριο θα διεκδικούσε την πέμπτη εξαετή θητεία του.

Ήταν μια βασική φωνή των Ρεπουμπλικάνων σε θέματα άμυνας και διεθνών υποθέσεων, ενώ στην ιστοσελίδα του αναφερόταν ότι «προωθούσε σταθερά αποτελέσματα στον πόλεμο κατά της τρομοκρατίας που προστατεύουν τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα της εθνικής μας ασφάλειας».

Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε τον Γκράχαμ ως «έναν από τους σπουδαιότερους ανθρώπους και γερουσιαστές που έχω γνωρίσει ποτέ» σε μια ανάρτησή του στο Truth Social.

Πρόσθεσε: «Δούλευε πάντα και ήταν ένας αληθινός Αμερικανός πατριώτης. Ο Λίντσεϊ θα μας λείψει πάρα πολύ!!! ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΘΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΟΥΝ. Τόσο λυπηρό!».

Ο Γκράχαμ είχε αρχικά κρίνει τον Τραμπ όταν ο επιχειρηματίας από τη Νέα Υόρκη εισήλθε στην πολιτική — αλλά αργότερα έγινε ένας από τους πιο ένθερμους υποστηρικτές του.

Ήταν ένας από τους λίγους Ρεπουμπλικάνους που κατάφεραν να παραμείνουν βασικοί σύμμαχοι του προέδρου των ΗΠΑ, παρά το γεγονός ότι διαφωνούσαν δημοσίως μαζί του.

Το 2025, ο Γκράχαμ επέκρινε την απόφαση να χορηγηθεί χάρη στους υποστηρικτές του Τραμπ που εισέβαλαν στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ στις 6 Ιανουαρίου 2021.

Με πληροφορίες από Sky News