ΗΠΑ: Πέθανε το ένα μέλος της Εθνοφρουράς που είχε τραυματιστεί από πυρά κοντά στον Λευκό Οίκο

Το ένα από τα δυο μέλη της εθνοφρουράς που τραυματίστηκαν από σφαίρες προχθές Τετάρτη, όταν διαπράχθηκε κοντά στον Λευκό Οίκο, υπέκυψε στα τραύματά της, ανακοίνωσε χθες Πέμπτη ο Ντόναλντ Τραμπ.

«Η Σάρα Μπέκστρομ, από τη Δυτική Βιρτζίνια, η μία από τους εθνοφρουρούς για τους οποίους μιλάμε, που έχαιρε μεγάλου σεβασμού, ήταν νέα και μεγαλειώδης, άρχισε την υπηρεσία της τον Ιούνιο του 2023 και ήταν εξαίρετη απ’ όλες τις απόψεις, μόλις μας άφησε. Δεν είναι πλέον μαζί μας», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος σε τηλεοπτικό διάγγελμά του από τη Φλόριντα.

Ο άλλος στρατιωτικός που χτυπήθηκε από πυρά «δίνει αγώνα για να κρατηθεί στη ζωή», πρόσθεσε. «Είναι σε πολύ σοβαρή κατάσταση. Δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή κι ελπίζουμε πως θα λάβουμε τα καλύτερα νέα» για την πορεία του, πρόσθεσε.

Οι πληροφορίες για τον ύποπτο

Όπως μεταφέρει ο διεθνής Τύπος, πρόκειται για άνδρα από το Αφγανιστάν, ο οποίος στο παρελθόν φέρεται να έχει συνεργασθεί με τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις στο Αφγανιστάν, πριν μεταφερθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Το τηλεοπτικό δίκτυο Fox News, μεταφέρει, ότι ο ύποπτος είναι ένας 29χρονος, που είχε εργασθεί με τον αμερικανικό στρατό και τη CIA στο Αφγανιστάν και έφθασε στις ΗΠΑ ένα μήνα μετά την εσπευσμένη αποχώρηση των αμερικανικών δυνάμεων από τη χώρα αυτή στη διάρκεια της προεδρίας του Τζο Μπάιντεν, τον Αύγουστο 2021.

Επικαλούμενο τον διευθυντή της CIA Τζον Ράτκλιφ, το δίκτυο μεταφέρει, πως ο ύποπτος είχε εργασθεί με τις Ηνωμένες Πολιτείες στην Κανταχάρ, στο νότιο Αφγανιστάν -εκεί όπου υπήρχε μία από τις πιο σημαντικές αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις.

Ο Ράτκλιφ δήλωσε, πως: «Μετά την καταστροφική αποχώρηση που έκανε ο Τζο Μπάιντεν από το Αφγανιστάν, η κυβέρνηση Μπάιντεν δικαιολόγησε τη μεταφορά του ύποπτου για τα πυρά στις Ηνωμένες Πολιτείες το Σεπτέμβριο 2021 εξαιτίας της προηγούμενης συνεργασίας του με την αμερικανική κυβέρνηση, περιλαμβανομένης της CIA, ως μέλους μιας δύναμης με την οποία συμπράτταμε στην Κανταχάρ».