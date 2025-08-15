ΗΠΑ: Πέταξε σάντουιτς σε ένστολο και συνελήφθη, κατηγορούμενος για κακούργημα

Ένας 37χρονος πλέον πρώην υπάλληλος του αμερικανικού Υπουργείου Δικαιοσύνης συνελήφθη στην Ουάσινγκτον και αντιμετωπίζει κατηγορία για κακούργημα, επειδή, σύμφωνα με τις αρχές, πέταξε τυλιγμένο σάντουιτς τύπου «sub» σε ομοσπονδιακό ένστολο.

Ο άνδρας έχει ταυτοποιηθεί ως ο Σον Τσαρλς Νταν, υπάλληλος του ποινικού τμήματος στο γραφείο διεθνών υποθέσεων του αμερικανικού υπουργείου Δικαιοσύνης. Απολύθηκε αμέσως μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο που τον δείχνει, το βράδυ της Κυριακής, να πλησιάζει περιπολία της τελωνειακής και συνοριακής υπηρεσίας, φωνάζοντας ύβρεις και αποκαλώντας τους πράκτορες «φασίστες». Φαίνεται στο βίντεο να απομακρύνεται, να επιστρέφει και να εκτοξεύει το τυλιγμένο σάντουιτς στο στήθος ενός πράκτορα που φορούσε αλεξίσφαιρο γιλέκο. Στη συνέχεια τρέπεται σε φυγή και καταδιώκεται από τους αστυνομικούς. Συνελήφθη και, κατά την προανάκριση, παραδέχθηκε: «Το έκανα. Πέταξα ένα σάντουιτς».

Η αντίδραση της Παμ Μπόντι

Η υπόθεση πήρε αμέσως πολιτικές διαστάσεις. Η γενική εισαγγελέας των ΗΠΑ, Πάμ Μπόντι, ανακοίνωσε μέσω κοινωνικών δικτύων ότι ο κατηγορούμενος εργαζόταν στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, «όχι πια», όπως έγραψε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ότι απολύθηκε και ότι βαρύνεται με κακούργημα. Μίλησε για «παράδειγμα του Deep State (βαθύ κράτους)» που, όπως υποστήριξε, η κυβέρνηση αντιμετωπίζει τους τελευταίους μήνες.

Ο διευθυντής του FBI, Κας Πατέλ, επιβεβαίωσε ότι η κατηγορία αφορά κακούργημα για επίθεση σε ομοσπονδιακό αξιωματικό. Η ομοσπονδιακή εισαγγελέας της Περιφέρειας της Κολούμπια, Τζανίν Πίρο, ανακοίνωσε την άσκηση δίωξης με βίντεο, σχολιάζοντας πως «νόμιζε ότι ήταν αστείο, σήμερα δεν το βρίσκει καθόλου αστείο».

Σύμφωνα με τα τοπικά ρεπορτάζ, αρχικά τοπικός δικαστής δεν προχώρησε σε κατηγορία, αλλά στη συνέχεια ομοσπονδιακός δικαστής επέτρεψε την άσκηση δίωξης για επίθεση. Ο Νταν αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση. Αν καταδικαστεί, αντιμετωπίζει ποινή έως οκτώ έτη φυλάκισης. Οι αρχές δεν έχουν ανακοινώσει αν ο πράκτορας τραυματίστηκε.

Το περιστατικό συνέβη ενώ η ομοσπονδιακή παρουσία στην πρωτεύουσα έχει ενισχυθεί σημαντικά. Με εντολή του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, αναπτύχθηκαν πράκτορες από FBI και της Μυστική Υπηρεσίας, ενώ από την Τρίτη το βράδυ αναπτύσσονται και δυνάμεις της Εθνοφρουράς. Ο Τραμπ υποστηρίζει ότι η ανάπτυξη είναι αναγκαία για την καταπολέμηση του εγκλήματος και την «απομάκρυνση τοξικοεξαρτημένων και αστέγων», παρότι τα επίσημα στοιχεία δείχνουν ότι τα βίαια εγκλήματα στην Ουάσινγκτον το 2024 ήταν στο χαμηλότερο επίπεδο 30ετίας.

Η ομοσπονδιακή εμπλοκή έχει προκαλέσει διαδηλώσεις στην αμερικανική πρωτεύουσα, η οποία δεν έχει πλήρη πολιτειακά δικαιώματα όπως οι 50 πολιτείες. Παράλληλα, ο πρόεδρος έθεσε την τοπική αστυνομία υπό άμεσο ομοσπονδιακό έλεγχο, με πρόνοιες του Home Rule Act του 1973. Από την έναρξη της επιχείρησης, έχουν γίνει περίπου 100 συλλήψεις.

Το βίντεο με το «σάντουιτς–όπλο» έγινε viral, προκαλώντας καταιγισμό σχολίων στα κοινωνικά δίκτυα. Ξεχώρισε το σαρκαστικό «assault with a deli weapon», ένα λογοπαίγνιο με τη λέξη deli αντί για deadly, που συγκέντρωσε χιλιάδες θετικές ψήφους στο Reddit.

