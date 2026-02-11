ΗΠΑ: Πατέρας πυροβόλησε και σκότωσε την κόρη του σε καβγά για τον Τραμπ

Σε εξέλιξη βρίσκεται σε δικαστήριο του Ηνωμένου Βασιλείου υπόθεση ανθρωποκτονίας στο Τέξας των ΗΠΑ, όπου ένας πατέρας φέρεται να πυροβόλησε και να σκότωσε την κόρη του, μετά από καβγά που είχαν για τον Ντόναλντ Τραμπ.

Ο λόγος για τη Lucy Harrison, 23 ετών, από το Γουόρινγκτον του Τσέσαϊρ, που έπεσε θύμα θανατηφόρων πυροβολισμών -στο στήθος- στις 10 Ιανουαρίου 2025 στο Πρόσπερ, κοντά στο Ντάλας.

Η αστυνομία διερεύνησε τον θάνατό της ως ενδεχόμενη ανθρωποκτονία εξ αμελείας, ωστόσο δεν ασκήθηκε ποινική δίωξη κατά του πατέρα της, Κρις Χάρισον, αφού μεγάλο σώμα ενόρκων (grand jury) στην κομητεία Κόλιν αρνήθηκε να απαγγείλει κατηγορίες.

ΗΠΑ: Πώς ξεκίνησε η έρευνα για τη δολοφονία της 23χρονης

Η έρευνα για τον θάνατο της Lucy ξεκίνησε στο Δικαστήριο Ιατροδικαστή του Τσέσαϊρ. Εκεί, ο σύντροφός της, Σαμ Λίτλερ, περιέγραψε τον «μεγάλο καβγά» που είχε προηγηθεί την ίδια ημέρα, με αφορμή τον Τραμπ, ο οποίος ετοιμαζόταν να ορκιστεί για τη δεύτερη προεδρική του θητεία.

Ο Λίτλερ, που είχε ταξιδέψει στις ΗΠΑ με τη Lucy για διακοπές, είπε ότι εκείνη συχνά αναστατωνόταν όταν ο πατέρας τήςς μιλούσε για την οπλοκατοχή. Κατά τη διάρκεια της έρευνας προέκυψε ότι ο κατηγορούμενος πατέρας, ο οποίος είχε μετακομίσει στις Ηνωμένες Πολιτείες όταν η κόρη του ήταν παιδί, είχε ιστορικό αλκοολισμού και είχε μπει στο παρελθόν σε κέντρο αποτοξίνωσης.

Ο Κρις Χάρισον, που δεν παρέστη στη διαδικασία, παραδέχθηκε σε γραπτή δήλωση προς το δικαστήριο ότι υποτροπίασε την ημέρα του πυροβολισμού και ότι είχε καταναλώσει κρασί.

Σύμφωνα με τον Λίτλερ, το πρωί της 10ης Ιανουαρίου, κατά τη διάρκεια της έντασης για τον Τραμπ, η Lucy ρώτησε τον πατέρα της: «Πώς θα ένιωθες αν ήμουν εγώ το κορίτσι σε αυτή την κατάσταση και είχα δεχθεί σεξουαλική επίθεση;». Εκείνος φέρεται να απάντησε ότι έχει άλλες δύο κόρες που ζουν μαζί του και ότι «δεν θα τον επηρέαζε τόσο».

Ο Λίτλερ είπε ότι η Lucy «αναστατώθηκε πολύ» και ανέβηκε τρέχοντας στον επάνω όροφο. Αργότερα την ίδια ημέρα, περίπου μισή ώρα πριν φύγουν για το αεροδρόμιο, η Lucy βρισκόταν στην κουζίνα όταν ο πατέρας της την έπιασε από το χέρι και την οδήγησε στο υπνοδωμάτιό του στο ισόγειο.

ΗΠΑ: Τι κατέθεσε ο σύντροφος της 23χρονης

«Περίπου 15 δευτερόλεπτα μετά άκουσα έναν δυνατό κρότο», κατέθεσε ο Λίτλερ. «Και μετά ο Κρις άρχισε να φωνάζει τη γυναίκα του, τη Χέδερ». Όταν έτρεξε στο δωμάτιο, είπε ότι είδε τη Lucy πεσμένη στο πάτωμα κοντά στην πόρτα του μπάνιου, ενώ ο πατέρας της «ολοφώναζε ασυνάρτητα».

Στη δική του δήλωση, ο Κρις Χάρισον ανέφερε ότι με την κόρη του παρακολουθούσαν ειδήσεις για την εγκληματικότητα, όταν της είπε πως έχει όπλο και τη ρώτησε αν ήθελε να το δει. Πήγαν στο υπνοδωμάτιο για να της δείξει ένα ημιαυτόματο πιστόλι, το οποίο κρατούσε στο κομοδίνο.

Είπε ότι είχε αγοράσει το όπλο μερικά χρόνια νωρίτερα για να νιώθει «ασφάλεια» για την οικογένειά του και αρνήθηκε ότι είχε ξανασυζητήσει το θέμα με την κόρη του. «Καθώς σήκωνα το όπλο για να της το δείξω, άκουσα ξαφνικά έναν δυνατό κρότο. Δεν κατάλαβα τι συνέβη. Η Lucy έπεσε αμέσως», ανέφερε, προσθέτοντας ότι δεν θυμάται αν το δάχτυλό του ήταν στη σκανδάλη.

Παραδέχθηκε επίσης ότι είχε προβλήματα με το αλκοόλ και ότι «για λίγο υπέκυψε» εκείνη την ημέρα, επειδή ήταν συναισθηματικά φορτισμένος από την επικείμενη αναχώρηση της κόρης του.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας κατέθεσε και αστυνομικός. Στην έναρξη της ακρόασης, η δικηγόρος του Κρις Χάρισον ζήτησε την εξαίρεση της ιατροδικαστού, υποστηρίζοντας ότι η διαδικασία έμοιαζε περισσότερο με ποινική έρευνα παρά με διερεύνηση γεγονότων. Το αίτημα απορρίφθηκε.

Σε ανακοίνωση μέσω των δικηγόρων του, ο Κρις Χάρισον δήλωσε ότι αναλαμβάνει πλήρως τις συνέπειες των πράξεών του: «Δεν περνά μέρα που να μη νιώθω το βάρος αυτής της απώλειας, ένα βάρος που θα κουβαλώ για το υπόλοιπο της ζωής μου».

Η διαδικασία διακόπηκε και θα συνεχιστεί την Τετάρτη, οπότε αναμένεται και το πόρισμα της ιατροδικαστού.

Με πληροφορίες από BBC