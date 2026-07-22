ΗΠΑ: Πάνω από 6.500 κρούσματα Cyclospora – Λάθος το θετικό τεστ στα μαρούλια του Taco Bell

Περισσότερα από 6.500 κρούσματα της εντερικής λοίμωξης Cyclospora έχουν καταγραφεί στο Μίσιγκαν των ΗΠΑ μέσα σε έναν μήνα, ενώ οι υγειονομικές αρχές εξακολουθούν να αναζητούν το τρόφιμο που προκάλεσε τη μεγάλη έξαρση.

Η λοίμωξη ονομάζεται κυκλοσπορίαση και προκαλείται από παράσιτο που μεταδίδεται μέσω μολυσμένων τροφίμων ή νερού. Μόνο την Τρίτη, το Μίσιγκαν ανακοίνωσε περισσότερα από 400 νέα κρούσματα, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό στα 6.571 από τις 21 Ιουνίου. Υπό κανονικές συνθήκες, στην πολιτεία καταγράφονται περίπου 50 κρούσματα ολόκληρο τον χρόνο.

Εκατοντάδες περιστατικά έχουν εμφανιστεί και σε άλλες πολιτείες στις μεσοδυτικές και βορειοανατολικές ΗΠΑ.

Οι πρώτες έρευνες έστρεψαν τις υποψίες σε μαρούλια της εταιρείας Taylor Farms, τα οποία προμήθευαν εστιατόρια της αλυσίδας Taco Bell. Η εταιρεία fast food απέσυρε προληπτικά τα συγκεκριμένα μαρούλια από όλα τα καταστήματά της στις ΗΠΑ.

Λίγες ημέρες αργότερα, όμως, η αμερικανική Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων ανακοίνωσε ότι το εργαστηριακό αποτέλεσμα που είχε εντοπίσει το παράσιτο σε μαρούλι της Taylor Farms ήταν λανθασμένο.

Παρά την ανατροπή, οι συνεντεύξεις με ασθενείς εξακολουθούν να δείχνουν «ισχυρές ενδείξεις» ότι η πηγή βρίσκεται σε μαρούλι ή άλλα πράσινα λαχανικά που χρησιμοποιούνται σε σαλάτες.

Ίσως υπάρχουν δύο διαφορετικές εστίες

Η έρευνα περιπλέκεται από το γεγονός ότι ορισμένοι ασθενείς δηλώνουν πως ούτε έφαγαν μαρούλι ούτε επισκέφθηκαν συγκεκριμένη αλυσίδα γρήγορου φαγητού.

«Με τους αριθμούς που βλέπουμε, είναι πιθανό να συμβαίνουν δύο διαφορετικά πράγματα ταυτόχρονα», δήλωσε η επικεφαλής ιατρική σύμβουλος του Μίσιγκαν, Νατάσα Μπαγκντασαριάν.

Η Taylor Farms συνεχίζει πάντως την ανάκληση μαρουλιών τύπου iceberg που καλλιεργήθηκαν στο κεντρικό Μεξικό και ανακοίνωσε ότι δεν θα προμηθεύεται άλλα προϊόντα από την περιοχή μέχρι το τέλος της καλλιεργητικής περιόδου.

Ο εντοπισμός του παράσιτου στο εργαστήριο είναι ιδιαίτερα δύσκολος, σύμφωνα με ειδικούς στις τροφιμογενείς λοιμώξεις. Η Κάρεν Λέβι, καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο της Ουάσιγκτον, εξήγησε ότι οι εξετάσεις μπορούν εύκολα να δώσουν λανθασμένα θετικά αποτελέσματα.

Δεν είναι ασυνήθιστο, πάντως, να εντοπίζεται η πηγή μιας έξαρσης χωρίς να επιβεβαιωθεί ποτέ εργαστηριακά το μολυσμένο προϊόν. Οι αρχές μπορούν να καταλήξουν σε συμπέρασμα συγκρίνοντας όσα έχουν φάει οι ασθενείς, δήλωσε η επιδημιολόγος Τζόντι Γκεστ από το Πανεπιστήμιο Έμορι.

Οι υγειονομικές υπηρεσίες του Μίσιγκαν και άλλων πολιτειών παίρνουν συνεντεύξεις από κάθε ασθενή και του ζητούν να θυμηθεί όλα όσα κατανάλωσε τις δύο εβδομάδες πριν εμφανίσει συμπτώματα. Κάθε συνέντευξη διαρκεί περίπου 45 λεπτά.

Οι περικοπές καθυστερούν την έρευνα

Η Μπαγκντασαριάν δήλωσε ότι οι περικοπές της κυβέρνησης Τραμπ στη χρηματοδότηση των αμερικανικών Κέντρων Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων το 2025 μείωσαν το προσωπικό δημόσιας υγείας στο Μίσιγκαν κατά περισσότερους από 100 εργαζομένους.

Όπως είπε, οι ελλείψεις προσωπικού έχουν «αναμφίβολα» επιβραδύνει την έρευνα. Η Λέβι χαρακτήρισε την έξαρση «προειδοποιητικό σημάδι» για ένα σύστημα δημόσιας υγείας που έχει φτάσει στα όριά του εξαιτίας των περικοπών και των κενών στις υπηρεσίες.

Η αμερικανική Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων ανακοίνωσε ότι συνεχίζει την έρευνα σε συνεργασία με τις ομοσπονδιακές, πολιτειακές και τοπικές αρχές.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν καταγραφεί θάνατοι. Εκατοντάδες ασθενείς, όμως, χρειάστηκε να νοσηλευτούν με έντονα γαστρεντερικά συμπτώματα. Χωρίς θεραπεία, η διάρροια και οι υπόλοιπες ενοχλήσεις μπορεί να διαρκέσουν έως και έναν μήνα.

Με πληροφορίες από Financial Times