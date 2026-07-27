ΗΠΑ: Πάνω από 600 μέλη των ενόπλων δυνάμεων έχουν τραυματιστεί από την έναρξη του πολέμου με το Ιράν

Τουλάχιστον 624 μέλη ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ, έχουν τραυματιστεί από τότε που ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διέταξε τα πλήγματα κατά του Ιράν τον Φεβρουάριο, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση του Πενταγώνου.

Από τους τραυματίες, οι 417 αποδίδονται στην επιχείρηση «Epic Fury» («Επική Οργή»), ενώ οι 207 καταγράφονται στην κατηγορία «Επιχειρήσεις στο Εξωτερικό» («Overseas Operations»).

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν συμφώνησαν σε κατάπαυση του πυρός τον Απρίλιο και υπέγραψαν μνημόνιο κατανόησης τον Ιούνιο, ωστόσο επιθέσεις από τις δύο πλευρές έχουν σημειωθεί καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου.

More than 600 US military service members injured since Iran War began in February https://t.co/6blZXlrey8 — BBC News (World) (@BBCWorld) July 27, 2026

ΗΠΑ: Το Πεντάγωνο αναθεώρησε τα στοιχεία του σχετικά με τους τραυματίες και τους νεκρούς

Την περασμένη εβδομάδα, το Πεντάγωνο αναθεώρησε τα στοιχεία του σχετικά με τους τραυματίες και τους νεκρούς του πολέμου, αφαιρώντας τα ονόματα τεσσάρων στρατιωτών που έχασαν τη ζωή τους κατά την επιχείρηση «Epic Fury» και μεταφέροντάς τα στην καταμέτρηση των νεκρών της κατηγορίας «Επιχειρήσεις στο Εξωτερικό».

Στο Σύστημα Ανάλυσης Απωλειών του Πενταγώνου (Defense Analysis Casualty System), ο αριθμός των νεκρών για την επιχείρηση «Epic Fury», την ονομασία που δόθηκε στην αρχική επίθεση, εμφανιζόταν έως και την Τρίτη στους 18, ενώ οι τραυματίες ανέρχονταν σε 482.

Κάποια στιγμή, τέσσερα από αυτά τα ονόματα αφαιρέθηκαν και την Πέμπτη ο αριθμός των νεκρών μειώθηκε στους 14.

Τα ονόματα των τεσσάρων νεκρών στρατιωτών εμφανίζονται πλέον στην κατηγορία «Επιχειρήσεις στο Εξωτερικό», η οποία αναφέρει ότι καταγράφει «απώλειες που ξεκινούν από τις 7 Ιουλίου 2026». Πρόκειται για τους μοναδικούς τέσσερις θανάτους που περιλαμβάνονται σε αυτή την κατηγορία.

Η αλλαγή των στατιστικών για τις απώλειες προκάλεσε επικρίσεις

Η ανεξήγητη και χωρίς δημόσια ανακοίνωση αλλαγή των στατιστικών για τις απώλειες, τόσο των τραυματιών όσο και των νεκρών, προκάλεσε επικρίσεις, με ορισμένους να υποστηρίζουν ότι υπονομεύει τη διαφάνεια.

«Η κυβέρνηση φαίνεται να αντιμετωπίζει πραγματική δυσκολία στο να είναι ειλικρινής σχετικά με το τι συμβαίνει, όχι μόνο όσον αφορά τις απώλειες, αλλά και για ολόκληρο τον πόλεμο γενικότερα», δήλωσε ο αντιστράτηγος εν αποστρατεία Μπεν Χότζες, ο οποίος διοικούσε τις αμερικανικές δυνάμεις στην Ευρώπη όταν ο Τραμπ ανέλαβε για πρώτη φορά την προεδρία.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο Ρεπουμπλικανός βουλευτής Τόμας Μάσι, συχνός επικριτής του Τραμπ, χαρακτήρισε τον διαχωρισμό της σύγκρουσης σε διαφορετικές κατηγορίες «παράλογη μεθόδευση».

Σε ανάρτησή του στο Χ, ο εκπρόσωπος Τύπου του Πενταγώνου Σον Πάρνελ χαρακτήρισε τις μεταβολές στα στοιχεία «προσωρινές διαταραχές δεδομένων». «Αυτές οι ανωμαλίες στην ιστοσελίδα επιλύονται επί του παρόντος σε συνεργασία με τις στρατιωτικές υπηρεσίες», ανέφερε η ανακοίνωση.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social στις 21 Ιουλίου, ο Τραμπ έγραψε ότι η «Στρατιωτική Σύγκρουση με το Ιράν» είχε στοιχίσει τη ζωή σε 18 ανθρώπους.

ΗΠΑ: Η κατηγορία «Επιχειρήσεις στο Εξωτερικό» εμφανίστηκε για πρώτη φορά στην ιστοσελίδα του Πενταγώνου

Η κατηγορία «Επιχειρήσεις στο Εξωτερικό» εμφανίστηκε για πρώτη φορά στην ιστοσελίδα του Πενταγώνου την Κυριακή, σύμφωνα με το Associated Press.

Περιλάμβανε τα ονόματα των τεσσάρων στρατιωτών του αμερικανικού στρατού που σκοτώθηκαν πρόσφατα και κατέγραφε 207 τραυματίες. Δεν είναι σαφές αν και οι 207 τραυματισμοί προκλήθηκαν από τον πόλεμο με το Ιράν.

Οι αλλαγές στις ονομασίες φαίνεται να σχετίζονται με τους τέσσερις Αμερικανούς στρατιώτες που σκοτώθηκαν τον Ιούλιο, μετά την κατάρρευση της προσωρινής συμφωνίας που είχε υπογραφεί με πρωτοβουλία του Τραμπ τον προηγούμενο μήνα και αφού ο πρόεδρος είχε δηλώσει ότι η εκεχειρία με το Ιράν «είχε τελειώσει».

Τρεις Αμερικανοί στρατιώτες σκοτώθηκαν μετά από ιρανικές πυραυλικές επιθέσεις σε βάση στην Ιορδανία στις 17 Ιουλίου, ενώ ένας ακόμη έχασε τη ζωή του στο Ιράκ κατά τη διάρκεια ελεγχόμενης καταστροφής ενός ιρανικού drone.

Από τα μέσα Ιουλίου, οι ΗΠΑ είχαν πραγματοποιήσει επιθέσεις κατά ιρανικών στρατιωτικών υποδομών, ενώ παράλληλα αντιμετώπισαν πυρά από ιρανικές δυνάμεις που στόχευαν αμερικανικές βάσεις σε γειτονικές χώρες, για 13 συνεχόμενες νύχτες.

Στη συνέχεια, από την Παρασκευή έχει υπάρξει παύση των εχθροπραξιών, με την Κυριακή να αποτελεί την τρίτη συνεχόμενη νύχτα χωρίς επιθέσεις από καμία πλευρά.

Με πληροφορίες από BBC