ΗΠΑ: Παιδί που είχε κηρυχθεί νεκρό βρέθηκε ζωντανό στο νεκροτομείο του νοσοκομείου

Ένα παιδί, το οποίο είχε κηρυχθεί νεκρό αφού ανασύρθηκε αναίσθητο από μια πισίνα σε κατοικία της Αριζόνα των ΗΠΑ, διαπιστώθηκε ότι ανέπνεε ώρες αργότερα στο νεκροτομείο ενός νοσοκομείου, σύμφωνα με αστυνομική αναφορά που δημοσιεύθηκε πρόσφατα.

Το συμβάν εκτυλίχθηκε στις 8 Φεβρουαρίου, όταν το 18 μηνών παιδί βρέθηκε με το πρόσωπο προς τα κάτω σε μια υπόγεια πισίνα κατά τη διάρκεια μιας συγκέντρωσης για το Super Bowl στο σπίτι στο Γκίλμπερτ, προάστιο του Φοίνιξ, σύμφωνα με την αστυνομική αναφορά.

Ζωντανό εντοπίστηκε παιδί στις ΗΠΑ το οποίο θεωρούνταν νεκρό

Το παιδί, του οποίου το όνομα έχει διαγραφεί από την αστυνομική αναφορά, μεταφέρθηκε στο Mercy Gilbert Medical Center, όπου κηρύχθηκε νεκρό στις 6:20 μ.μ., σύμφωνα με την αστυνομική αναφορά. Όταν ένας μεταφορέας από το Γραφείο Ιατροδικαστών της Κομητείας Μαρικόπα έφτασε στο νοσοκομείο πάνω από πέντε ώρες αργότερα για να παραλάβει το παιδί από το νεκροτομείο του νοσοκομείου, διαπιστώθηκε ότι αναπνέει, σύμφωνα με την αστυνομία.

Το ιατρικό ιστορικό του παιδιού δεν περιλαμβανόταν στην αστυνομική αναφορά, πράγμα που σημαίνει ότι δεν είναι σαφές τι συνέβη. Οι γιατροί ακολουθούν πολύ συγκεκριμένα πρωτόκολλα κατά τη διαπίστωση της ώρας θανάτου, δηλαδή της τεκμηριωμένης παύσης όλων των ακόλουθων: ζωτικών σημείων, αυθόρμητης αναπνοής, καρδιακού παλμού και σφυγμού.

Σε γενικές γραμμές, είναι εξαιρετικά σπάνιο —αλλά τεχνικά δυνατό— να παρατηρηθεί αυθόρμητη επαναφορά της κυκλοφορίας μετά τη διακοπή της καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης (CPR), με μια μελέτη να εντοπίζει 65 περιπτώσεις σε διάστημα σχεδόν τεσσάρων δεκαετιών.

Τι παρατηρήθηκε πριν το παιδί κηρυχθεί νεκρό

Καθώς αποχαιρετούσαν τον γιο τους, οι γονείς του μικρού εξέφρασαν την πεποίθησή τους ότι εξακολουθούσε να αναπνέει «με βάση την εμφάνισή του που έδειχνε να λαχανιάζει», σύμφωνα με την αστυνομική αναφορά. Οι δύο αστυνομικοί που βρίσκονταν στο νοσοκομείο, αφού ανέφεραν ότι είδαν το παιδί να «λαχανιάζει» και άκουσαν ένα «χαρακτηριστικό μικρό λαχάνιασμα», ενημερώθηκαν από το προσωπικό του νοσοκομείου ότι επρόκειτο για ένα φαινόμενο όπου ο αέρας και τα αέρια εξέρχονταν από το σώμα, σύμφωνα με την αναφορά.

Λίγο πριν ο γιατρός διαπιστώσει την ώρα του θανάτου, ένας από τους αστυνομικούς ανέφερε ότι άκουσε μια νοσοκόμα να λέει: «Έχει σφυγμό», σύμφωνα με την αστυνομική αναφορά. Όταν ο αστυνομικός ενημέρωσε τον γιατρό για αυτό, ο ίδιος φέρεται να «μου είπε αλαζονικά ότι αυτός ήταν ο γιατρός, ότι έχει πτυχίο ιατρικής, ότι πήγε στην ιατρική σχολή για κάποιο λόγο και να τον αφήσω να κάνει τη δουλειά του», ανέφερε ο αστυνομικός στην αναφορά.

Ο γιατρός αργότερα ζήτησε συγγνώμη για τη συμπεριφορά του, σύμφωνα με την αναφορά.

Σύμφωνα με την αστυνομική αναφορά, οι αστυνομικοί ανέφεραν ότι άκουσαν τον γιατρό να ζητά από το προσωπικό του νοσοκομείου να διακόψει τις ενέργειες διάσωσης και ότι θα ήθελε να κηρύξει την ώρα του θανάτου, εφόσον δεν υπήρχαν αντιρρήσεις. Κανείς δεν αντέδρασε, και ο γιατρός ζήτησε να γίνει ένας ακόμη έλεγχος του σφυγμού πριν κηρύξει την ώρα του θανάτου, σύμφωνα με την αναφορά.

Όταν το προσωπικό του νοσοκομείου συνειδητοποίησε αργότερα ότι το παιδί ήταν στην πραγματικότητα ζωντανό, μεταφέρθηκε αεροπορικώς στο Παιδικό Νοσοκομείο του Φοίνιξ για περίθαλψη, ανέφερε η αστυνομία. Έκανε «σημαντική πρόοδο» μετά τον πνιγμό, αν και αναμενόταν να χρειαστεί φυσιοθεραπεία, σύμφωνα με την αστυνομική αναφορά.

Με πληροφορίες από ABC News