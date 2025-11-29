ΗΠΑ: «Παγώνουν» οι αποφάσεις για αιτήματα ασύλου μετά την ένοπλη επίθεση σε μέλη της Εθνοφρουράς

Ο διευθυντής της Υπηρεσίας Ιθαγένειας και Μετανάστευσης των ΗΠΑ (USCIS), Τζόζεφ Έντλοου, δήλωσε ότι η κυβέρνηση Τραμπ αναστέλλει όλες τις αποφάσεις για αιτήματα ασύλου μετά τον πυροβολισμό δύο στρατιωτών της Εθνοφρουράς στην Ουάσινγκτον.

Την Παρασκευή, σε ανάρτηση στο X, ο Έντλοου είπε ότι η παύση θα ισχύει «μέχρι να μπορέσουμε να διασφαλίσουμε ότι κάθε αλλοδαπός έχει ελεγχθεί και εξεταστεί στον μέγιστο δυνατό βαθμό».

Η ανακοίνωση έρχεται λίγες ώρες αφότου ο Ντόναλντ Τραμπ δεσμεύτηκε να «παγώσει μόνιμα τη μετανάστευση» στις ΗΠΑ από όλες τις «χώρες του τρίτου κόσμου».

Την Πέμπτη, ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι ένα μέλος της Εθνοφρουράς των ΗΠΑ υπέκυψε στα τραύματά της μετά τον πυροβολισμό της Τετάρτης, για τον οποίο κατηγορείται ένας Αφγανός υπήκοος.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του CBS News, οι υπάλληλοι της USCIS — ενός κλάδου του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας — έλαβαν εντολή να μην εγκρίνουν, απορρίπτουν ή κλείνουν αιτήσεις ασύλου που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία για όλες τις εθνικότητες.

Σύμφωνα με οδηγία που είδε το CBS, οι υπάλληλοι μπορούν να συνεχίσουν να επεξεργάζονται αιτήσεις ασύλου και να εξετάζουν φακέλους μέχρι το σημείο λήψης απόφασης.

«Μόλις φτάσετε στο στάδιο της καταχώρισης απόφασης, σταματήστε και κρατήστε τη», ανέφερε η οδηγία.

Ακόμη υπάρχουν λίγες διαθέσιμες λεπτομέρειες τόσο για τη σχετική εντολή της Παρασκευής όσο και για τις δηλώσεις του Τραμπ νωρίτερα.

Ο Τραμπ δεν κατονόμασε ποιες χώρες θα μπορούσαν να επηρεαστούν από το σχέδιό του. Ένα τέτοιο μέτρο θα μπορούσε να αντιμετωπίσει νομικές προκλήσεις και έχει ήδη προκαλέσει αντιδράσεις από υπηρεσίες του ΟΗΕ.

Και οι δύο ανακοινώσεις ακολούθησαν τη θανατηφόρα επίθεση της Τετάρτης και αντιπροσωπεύουν περαιτέρω σκλήρυνση της στάσης της κυβέρνησης Τραμπ απέναντι στους μετανάστες κατά τη διάρκεια της δεύτερης προεδρικής του θητείας.

Μεταξύ άλλων, ο Τραμπ έχει επιδιώξει να εφαρμόσει μαζικές απελάσεις μεταναστών που εισήλθαν παράνομα στις ΗΠΑ, να μειώσει δραστικά τον ετήσιο αριθμό προσφύγων που γίνονται δεκτοί και να καταργήσει τα αυτόματα δικαιώματα ιθαγένειας που ισχύουν για σχεδόν οποιονδήποτε γεννιέται σε αμερικανικό έδαφος.

Την Πέμπτη, η USCIS δήλωσε ότι θα επανεξετάσει πράσινες κάρτες που είχαν εκδοθεί σε άτομα που μετανάστευσαν στις ΗΠΑ από 19 χώρες. Η υπηρεσία δεν αναφέρθηκε ρητά στην επίθεση της Τετάρτης.

Όταν το BBC ρώτησε ποιες χώρες περιλαμβάνονταν στη λίστα, η USCIS παρέπεμψε σε μια προεδρική ανακοίνωση του Λευκού Οίκου τον Ιούνιο, η οποία περιελάμβανε το Αφγανιστάν, την Κούβα, την Αϊτή, το Ιράν, τη Σομαλία και τη Βενεζουέλα. Δεν υπήρχαν περαιτέρω λεπτομέρειες για το πώς θα έμοιαζε αυτή η επανεξέταση.

Με πληροφορίες από BBC