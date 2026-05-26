ΗΠΑ: Ομπρέλα χτύπησε θανάσιμα γυναίκα σε εστιατόριο

Μια γυναίκα έχασε τη ζωή της στη Νότια Καρολίνα των ΗΠΑ όταν ομπρέλα εξωτερικού χώρου παρασύρθηκε από ισχυρούς ανέμους και τη χτύπησε στο κεφάλι και τον λαιμό ενώ δειπνούσε σε εστιατόριο.

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου σε εστιατόριο στις όχθες της λίμνης Marion, στην περιοχή Summerton, κατά τη διάρκεια του τριημέρου της Memorial Day στις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με το γραφείο του ιατροδικαστή της κομητείας Clarendon, η γυναίκα δειπνούσε με τον σύζυγό της στον εξωτερικό χώρο του εστιατορίου όταν ξαφνικός ισχυρός άνεμος παρέσυρε μεγάλη ομπρέλα από διπλανό τραπέζι.

Η ομπρέλα χτύπησε τη γυναίκα στο κεφάλι και στον λαιμό, προκαλώντας σοβαρά τραύματα.

Οι διασώστες που έφτασαν στο σημείο τη βρήκαν χωρίς τις αισθήσεις της, με τραύματα και εκδορές στο κεφάλι και την περιοχή του λαιμού. Ο θάνατός της διαπιστώθηκε επιτόπου.

Οι αρχές ανέφεραν ότι το θύμα ήταν γυναίκα από την περιοχή Huger της Νότιας Καρολίνας, χωρίς να δώσουν στη δημοσιότητα περισσότερα στοιχεία.

Η υπόθεση ερευνάται ως δυστύχημα, ενώ έχει προγραμματιστεί νεκροψία στο Ιατρικό Πανεπιστήμιο της Νότιας Καρολίνας στο Τσάρλεστον.

Το εστιατόριο Driftwood Grill Home of the Lazy Gator επιβεβαίωσε το περιστατικό, κάνοντας λόγο για «αιφνίδιο καιρικό φαινόμενο» στην περιοχή της λίμνης Marion.

Σε ανακοίνωσή της στα social media, η επιχείρηση ανέφερε ότι το περιστατικό έχει επηρεάσει βαθιά εργαζόμενους, πελάτες, διασώστες και μέλη της τοπικής κοινότητας.

Το εστιατόριο γνωστοποίησε επίσης ότι διοργανώθηκε συνάντηση ψυχολογικής υποστήριξης για όσους επηρεάστηκαν από το συμβάν, με τη συμμετοχή τοπικών αρχών και ιερέων.

Με πληροφορίες από CBS