ΗΠΑ: Ομοσπονδιακοί πράκτορες πυροβόλησαν δύο ανθρώπους στο Πόρτλαντ

Δύο άνθρωποι πυροβολήθηκαν από ομοσπονδιακούς πράκτορες των ΗΠΑ έξω από νοσοκομείο στο Πόρτλαντ του Όρεγκον.

Οι αρχές δεν έχουν επιβεβαιώσει την κατάσταση των τραυματιών, ωστόσο αστυνομικές πηγές δήλωσαν στην εφημερίδα Oregonian ότι ο ένας πυροβολήθηκε στο πόδι και ο άλλος στο στήθος.

Εκπρόσωπος του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας, η Τρίσια ΜακΛάφλιν, ανέφερε σε δήλωσή της ότι πράκτορες της αμερικανικής συνοριοφυλακής σταμάτησαν ένα όχημα για να ερευνήσουν έναν άνδρα που υποπτεύονταν ότι ήταν παράτυπος μετανάστης και συνδεόταν με βενεζουελανή συμμορία.

Σύμφωνα με τους πράκτορες, άνοιξαν πυρ όταν ο οδηγός προσπάθησε να τους παρασύρει με το αυτοκίνητο. «Φοβούμενος για τη ζωή και την ασφάλειά του, ένας πράκτορας έριξε αμυντικό πυροβολισμό. Ο οδηγός διέφυγε μαζί με τον συνεπιβάτη, εγκαταλείποντας το σημείο», δήλωσε η ΜακΛάφλιν.

Ο δήμαρχος του Πόρτλαντ, Κιθ Γουίλσον, δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου: «Γνωρίζουμε τι λέει η ομοσπονδιακή κυβέρνηση για ό,τι συνέβη εδώ. Υπήρξε μια εποχή που μπορούσαμε να δεχόμαστε τον λόγο της. Αυτή η εποχή έχει περάσει προ πολλού».

Ο αρχηγός της αστυνομίας του Πόρτλαντ, Μπομπ Ντέι, είπε: «Πρόκειται για ομοσπονδιακή έρευνα. Την ηγείται το FBI».

Το περιστατικό σημειώθηκε μόλις μία ημέρα μετά τον θανατηφόρο πυροβολισμό της 37χρονης Ρενέ Νικόλ Γκουντ από αξιωματικό της Υπηρεσίας Μετανάστευσης (ICE), προκαλώντας έντονες καταδίκες και ενισχύοντας τους φόβους για κλιμάκωση της έντασης σε μια πόλη που είχε συγκλονιστεί από διαδηλώσεις κατά της μεταναστευτικής επιβολής του νόμου στα τέλη του περασμένου έτους.

«Πρέπει να υπάρξει μια πλήρης έρευνα χωρίς παρεμβάσεις του Τραμπ»

Η Μαξίν Ντέξτερ, Δημοκρατική βουλευτής της περιφέρειας όπου σημειώθηκε το περιστατικό και γιατρός στο επάγγελμα, δήλωσε ότι και οι δύο τραυματίες «είναι ζωντανοί, αλλά δεν γνωρίζουμε την έκταση των τραυματισμών τους».

Κάλεσε επίσης την Υπηρεσία Μετανάστευσης (ICE) να αποχωρήσει από την πόλη.

«Η ICE δεν έχει κάνει τίποτα άλλο από το να σπέρνει τρόμο, χάος και σκληρότητα στις κοινότητές μας», είπε η Ντέξτερ. «Η μεταναστευτική μηχανή του Τραμπ χρησιμοποιεί τη βία για να ελέγχει τις κοινότητές μας – κατευθείαν από το αυταρχικό εγχειρίδιο. Η ICE πρέπει να τερματίσει άμεσα όλες τις ενεργές επιχειρήσεις στο Πόρτλαντ».

Η Ντέξτερ ζήτησε επίσης έρευνα από την τοπική αστυνομία. «Πρέπει να επιτρέψουμε στις τοπικές αρχές επιβολής του νόμου να κάνουν τη δουλειά τους», είπε. «Πρέπει να υπάρξει μια πλήρης έρευνα χωρίς παρεμβάσεις του Τραμπ».

Ο δήμαρχος Γουίλσον επανέλαβε το αίτημα της Ντέξτερ για παύση της επιβολής των μεταναστευτικών νόμων στην πόλη. Δήλωσε: «Δεν μπορούμε να παραμένουμε αδρανείς ενώ οι συνταγματικές προστασίες υπονομεύονται και η αιματοχυσία αυξάνεται. Το Πόρτλαντ δεν είναι «πεδίο εκπαίδευσης» για στρατιωτικοποιημένους πράκτορες, και η «πλήρης δύναμη» με την οποία απειλεί η κυβέρνηση έχει θανατηφόρες συνέπειες. Ως δήμαρχος, καλώ την ICE να τερματίσει όλες τις επιχειρήσεις στο Πόρτλαντ μέχρι να ολοκληρωθεί η πλήρης έρευνα».

Ένας άνδρας που βρισκόταν στο ιατρικό κτίριο δήλωσε στην εφημερίδα Oregonian ότι είδε ομοσπονδιακούς αξιωματικούς να ακολουθούν ένα φορτηγάκι Toyota στον χώρο στάθμευσης του κτιρίου και να προσπαθούν να το ακινητοποιήσουν. Ένας αξιωματικός χτυπούσε το παράθυρο, είπε. Ο οδηγός στη συνέχεια έκανε όπισθεν και προχώρησε μπροστά τουλάχιστον δύο φορές, χτυπώντας ένα αυτοκίνητο πίσω του, πριν στρίψει και απομακρυνθεί με ταχύτητα.

Με πληροφορίες από Guardian