ΗΠΑ: Οι κλήσεις στην Άμεση Δράση μετά τον πυροβολισμό της Ρενέ Γκουντ από πράκτορα της ICE - «Αιμορραγεί»

Η Ρενέ Γκουντ πυροβολήθηκε την περασμένη εβδομάδα από πράκτορα της Υπηρεσίας Μετανάστευσης (ICE) στη Μινεάπολη της Μινεσότα.

Αρχεία της αστυνομίας και των τηλεφωνικών κέντρων έκτακτης ανάγκης, που δόθηκαν στη δημοσιότητα εχθές Πέμπτη (15/1), περιλαμβάνουν αποσπασματικές, συγκεχυμένες και συχνά χυδαίες περιγραφές από τη σκηνή στο νότιο τμήμα της Μινεάπολης, καθώς και τις προσπάθειες της δημοτικής αστυνομίας να διαχειριστεί την έκρυθμη κατάσταση.

Τα έγγραφα — περίπου 60 σελίδες απομαγνητοφωνημένων κλήσεων στο 911 και αναφορών συμβάντων της αστυνομίας και της πυροσβεστικής — αποτυπώνουν το σοκ των αυτόπτων μαρτύρων.

Οι κλήσεις στο 911 ξεκίνησαν στις 9:38 το πρωί της 7ης Ιανουαρίου, λίγο αφότου ένας αξιωματικός της ICE πυροβόλησε την Γκουντ μέσα στο μπορντό Honda Pilot της. Οι πανικόβλητες κλήσεις συνεχίστηκαν για περίπου μία ώρα.

Φωτ. αρχείου: EPA

Φωτ. αρχείου: EPA

«Υπάρχουν 15 πράκτορες της ICE και την πυροβόλησαν επειδή δεν άνοιγε την πόρτα του αυτοκινήτου της», ακούγεται να λέει κάποιος στο τηλεφώνημα.

«Το είδα με τα μάτια μου», ανέφερε μια άλλη γυναίκα στον χειριστή του κέντρου. Όταν ρωτήθηκε αν είχε χτυπηθεί κάποιος, απάντησε, αφού πήρε ανάσα: «Ναι, αιμορραγεί». Αργότερα πρόσθεσε: «Προσπάθησε να φύγει οδηγώντας, αλλά έπεσε πάνω στο πιο κοντινό σταθμευμένο όχημα».

Η γυναίκα είπε ότι είδε αίμα παντού πάνω στην οδηγό.

Ο τηλεφωνητής απάντησε ότι «έρχεται μεγάλη βοήθεια». Ένας άλλος ικέτευσε: «Στείλτε ασθενοφόρο, παρακαλώ. Ασθενοφόρο, παρακαλώ».

Όταν οι διασώστες έφτασαν στις 9:42 π.μ., η Γκουντ βρισκόταν στη θέση του οδηγού, χωρίς να ανταποκρίνεται, με αίμα στο πρόσωπο και τον κορμό, σύμφωνα με τα αρχεία. Αφού την ανέσυραν από το όχημα, διαπίστωσαν ότι δεν ανέπνεε και ότι είχε ακανόνιστο σφυγμό.

Είχε δύο εμφανή τραύματα από πυροβολισμό στη δεξιά πλευρά του στήθους της, ένα άλλο στον αριστερό της πήχη και πιθανόν ένα ακόμη στην αριστερή πλευρά του κεφαλιού της. Αίμα έτρεχε από το αριστερό της αυτί και οι κόρες των ματιών της ήταν διεσταλμένες, σύμφωνα με την έκθεση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Στο ασθενοφόρο, καθ’ οδόν προς το νοσοκομείο, οι διασώστες της έκαναν καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση. Περίπου στις 10:30 π.μ., οι προσπάθειες ανάνηψης σταμάτησαν.

Ο Τζόναθαν Ρος, που κατονομάστηκε ως ο πράκτορας της ICE που πυροβόλησε την Γκουντ, βρισκόταν ακόμη στο σημείο, σύμφωνα με αναφορά του Αστυνομικού Τμήματος της Μινεάπολης. Περίπου 15 λεπτά αργότερα, μεταφέρθηκε σε ομοσπονδιακό κτίριο.

Μία από τις κλήσεις στο 911 προήλθε από έναν άνδρα που φαινόταν να καλεί την υπηρεσία έκτακτης ανάγκης και την τοπική αστυνομία εκ μέρους των αξιωματικών της υπηρεσίας εθνικής ασφάλειας που βρισκόταν στον τόπο του συμβάντος.

Στη συνέχεια, οι επικοινωνίες μεταξύ των μονάδων της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής της Μινεάπολης, όπως καταγράφηκαν στις αναφορές που δόθηκαν στη δημοσιότητα το βράδυ της Πέμπτης, σκιαγραφούν την κλιμάκωση της έντασης:

9:47 π.μ.: «ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΠΛΗΘΟΥΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ.»

Τρία λεπτά αργότερα: «ΤΟ ΠΛΗΘΟΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΧΘΡΙΚΟ.»

10:07 π.μ.: «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΤΩΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΖΗΤΗΣΤΕ ΝΑ ΑΠΟΧΩΡΗΣΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ.»

Η απομάκρυνση της ICE αποδείχθηκε δύσκολη, καθώς το πλήθος γινόταν ολοένα και πιο οργισμένο. Περίπου 20 άτομα επιχείρησαν κάποια στιγμή να περικυκλώσουν τους πράκτορες, σύμφωνα με τα αρχεία.

11:01 π.μ.: «Η ICE ΠΕΡΙΚΥΚΛΩΝΕΤΑΙ.»

11:20 π.μ.: «ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ ICE ΕΧΟΥΝ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙ.»

11:38 π.μ.: «ΤΟ ΠΛΗΘΟΣ ΕΧΕΙ ΗΡΕΜΗΣΕΙ ΤΩΡΑ ΠΟΥ Η ICE ΕΦΥΓΕ.»

Μέσα σε λιγότερο από μία ώρα, βίντεο της δολοφονίας κυκλοφορούσαν ήδη σε κινητά τηλέφωνα σε όλο τον κόσμο.

Με πληροφορίες από The New York Times