ΗΠΑ: Ο Τραμπ θα δώσει το όνομά του και σε πεζόδρομο

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε σήμερα την πρόθεσή του να κατασκευάσει έναν πεζόδρομο που θα φέρει το όνομά του κοντά στο Μνημείο του Λίνκολν.

Το μνημείο αποτελεί ένα από τα εμβληματικότερα κτίρια της Ουάσινγκτον.

Ο Τραμπ θα δώσει το όνομά του σε πεζόδρομο

Ο Τραμπ ανέφερε ότι ο δρόμος αυτός θα συνδέει το επιβλητικό μνημείο από λευκό μάρμαρο, που κατασκευάστηκε προς τιμή του προέδρου Αβαράμ Λίνκολν, με τον ποταμό Πότομακ.

President Trump announces two projects; the National Garden of Heroes and the Triumphal Arc – and announced plans to build a promenade to extend the Lincoln Memorial to the Potomac River. pic.twitter.com/EjxENArIbR — CSPAN (@cspan) June 4, 2026

«Θέλουν να τον αποκαλέσουν πεζόδρομο Τραμπ» είπε στους δημοσιογράφους, στο Οβάλ Γραφείο, σύμφωνα με πληροφορίες του Reuters και του AFP.

Ο δισεκατομμυριούχος Ρεπουμπλικάνος προσπαθεί αφότου επέστρεψε στην εξουσία να αφήσει το αποτύπωμά του στην ομοσπονδιακή πρωτεύουσα, όμως τα κατασκευαστικά σχέδιά του συναντούν εμπόδια από τη δικαιοσύνη.

Απόφαση τον καλεί να αφαιρέσει το όνομά του από το Κέντρο Κένεντι

Υπενθυμίζεται ότι προ λίγων ημερών, ομοσπονδιακός δικαστής διέταξε την Παρασκευή το Κέντρο Παραστατικών Τεχνών «Τζον Φ. Κένεντι» να αφαιρέσει το όνομα του Τραμπ από την πρόσοψη του κτιρίου και από κάθε επίσημη επωνυμία, κρίνοντας ότι η σχετική απόφαση του διοικητικού συμβουλίου ήταν παράνομη.

Ειδικότερα, ο δικαστής Κρίστοφερ Ρ. Κούπερ του Ομοσπονδιακού Περιφερειακού Δικαστηρίου της Ουάσινγκτον έγραψε σε μια 94σέλιδη απόφαση ότι ο νόμος που ψήφισε το Κογκρέσο για την ίδρυση του κέντρου παραστατικών τεχνών καθιστούσε «απολύτως σαφές» ότι το ίδρυμα έπρεπε να πάρει το όνομα του προέδρου Κένεντι.

«Το Κογκρέσο έδωσε στο Κέντρο Κένεντι το όνομά του, και μόνο το Κογκρέσο μπορεί να το αλλάξει», έγραψε ο δικαστής.

Ο δικαστής απαγόρευσε επίσης προσωρινά το κλείσιμο του ιδρύματος αυτό το καλοκαίρι για ανακαίνιση, μήνες αφότου ο πρόεδρος ανακοίνωσε το κλείσιμό του για δύο χρόνια.