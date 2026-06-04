ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

ΗΠΑ: Ο Τραμπ θα δώσει το όνομά του και σε πεζόδρομο

Ο Ντόναλντ Τραμπ συχνά προσπαθεί να «βαπτίσει» με το όνομά του κτίρια

The LiFO team
The LiFO team
ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ ΟΥΑΣΙΝΓΚΤΟΝ Facebook Twitter
Φωτ.: ΕΡΑ
0

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε σήμερα την πρόθεσή του να κατασκευάσει έναν πεζόδρομο που θα φέρει το όνομά του κοντά στο Μνημείο του Λίνκολν.

Το μνημείο αποτελεί ένα από τα εμβληματικότερα κτίρια της Ουάσινγκτον.

Ο Τραμπ θα δώσει το όνομά του σε πεζόδρομο

Ο Τραμπ ανέφερε ότι ο δρόμος αυτός θα συνδέει το επιβλητικό μνημείο από λευκό μάρμαρο, που κατασκευάστηκε προς τιμή του προέδρου Αβαράμ Λίνκολν, με τον ποταμό Πότομακ.

«Θέλουν να τον αποκαλέσουν πεζόδρομο Τραμπ» είπε στους δημοσιογράφους, στο Οβάλ Γραφείο, σύμφωνα με πληροφορίες του Reuters και του AFP.

Ο δισεκατομμυριούχος Ρεπουμπλικάνος προσπαθεί αφότου επέστρεψε στην εξουσία να αφήσει το αποτύπωμά του στην ομοσπονδιακή πρωτεύουσα, όμως τα κατασκευαστικά σχέδιά του συναντούν εμπόδια από τη δικαιοσύνη.

Απόφαση τον καλεί να αφαιρέσει το όνομά του από το Κέντρο Κένεντι

Υπενθυμίζεται ότι προ λίγων ημερών, ομοσπονδιακός δικαστής διέταξε την Παρασκευή το Κέντρο Παραστατικών Τεχνών «Τζον Φ. Κένεντι» να αφαιρέσει το όνομα του Τραμπ από την πρόσοψη του κτιρίου και από κάθε επίσημη επωνυμία, κρίνοντας ότι η σχετική απόφαση του διοικητικού συμβουλίου ήταν παράνομη.

Ειδικότερα, ο δικαστής Κρίστοφερ Ρ. Κούπερ του Ομοσπονδιακού Περιφερειακού Δικαστηρίου της Ουάσινγκτον έγραψε σε μια 94σέλιδη απόφαση ότι ο νόμος που ψήφισε το Κογκρέσο για την ίδρυση του κέντρου παραστατικών τεχνών καθιστούσε «απολύτως σαφές» ότι το ίδρυμα έπρεπε να πάρει το όνομα του προέδρου Κένεντι.

«Το Κογκρέσο έδωσε στο Κέντρο Κένεντι το όνομά του, και μόνο το Κογκρέσο μπορεί να το αλλάξει», έγραψε ο δικαστής.

Ο δικαστής απαγόρευσε επίσης προσωρινά το κλείσιμο του ιδρύματος αυτό το καλοκαίρι για ανακαίνιση, μήνες αφότου ο πρόεδρος ανακοίνωσε το κλείσιμό του για δύο χρόνια.

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ

Διεθνή / Γιγάντιος σκορπιός μήκους ενός μέτρου περιπλανιόταν στη Βρετανία πριν από 415 εκατ. χρόνια

Σύμφωνα με τους ερευνητές, οι δαγκάνες του αρχαίου σκορπιού ξεπερνούσαν τα 16 εκατοστά σε μήκος, μέγεθος συγκρίσιμο με ολόκληρο το σώμα ορισμένων σύγχρονων σκορπιών
THE LIFO TEAM
ΜΕΛΙΝΤΑ ΓΚΕΙΤΣ ΕΜΜΗΝΟΠΑΥΣΗ

Διεθνή / «Οι γυναίκες αξίζουμε κάτι καλύτερο»: Η Μελίντα Γκέιτς στηλιτεύει τα κενά στη φροντίδα της εμμηνόπαυσης

Η φιλάνθρωπος και υπέρμαχος της γυναικείας υγείας προειδοποιεί ότι εκατομμύρια γυναίκες δεν λαμβάνουν την απαραίτητη φροντίδα κατά την εμμηνόπαυση
THE LIFO TEAM
ΒΡΕΤΑΝΙΑ ΧΑΣΑΝ ΠΑΙΚΕΡ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ

Διεθνή / Βρετανία: «Καφκική» χαρακτηρίζει την απαγόρευση εισόδου σχολιαστής που έχει επικρίνει το Ισραήλ

Η βρετανική κυβέρνηση ακύρωσε τις ταξιδιωτικές άδειες του Τσενκ Ουιγκούρ και του Χασάν Πάικερ, με τους δύο σχολιαστές να καταγγέλλουν φίμωση της κριτικής προς το Ισραήλ
THE LIFO TEAM
 
 