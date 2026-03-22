ΗΠΑ: Ο Τραμπ στέλνει πράκτορες της ICE στα αεροδρόμια

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε, ότι θα στείλει πράκτορες της αστυνομίας μετανάστευσης και τελωνείων ICE στα αεροδρόμια των ΗΠΑ, αιτιολογώντας την απόφασή του, λέγοντας πως θα βοηθήσουν το προσωπικό της Διοίκησης Ασφάλειας Μεταφορών (TSA).

Συγκεκριμένα, έγραψε στην πλατφόρμα Truth Social: «Τη Δευτέρα, η ICE θα μεταβεί στα αεροδρόμια για να βοηθήσει τους υπέροχους πράκτορες της TSA που παρέμειναν στη θέση τους, παρά το γεγονός ότι οι ριζοσπάστες αριστεροί Δημοκρατικοί, οι οποίοι επικεντρώνονται αποκλειστικά στην προστασία σκληροπυρηνικών εγκληματιών που έχουν εισέλθει παράνομα στη χώρα μας, θέτουν σε κίνδυνο τις ΗΠΑ, παρακρατώντας τα χρήματα που είχαν συμφωνηθεί εδώ και καιρό με υπογεγραμμένες και επικυρωμένες συμβάσεις και όλα τα σχετικά»

Το Σάββατο, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε απειλήσει ότι θα αναπτύξει πράκτορες της ICE στα αεροδρόμια, εάν οι Δημοκρατικοί στο Κογκρέσο δεν συμφωνήσουν αμέσως στη χρηματοδότηση της ασφάλειας των αεροδρομίων.

Με πληροφορίες από USA Today

