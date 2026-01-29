ΗΠΑ: Ο Τραμπ ισχυρίζεται ότι ο Πούτιν υποσχέθηκε να σταματήσει τις επιθέσεις στο Κίεβο «για μια εβδομάδα»

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι ζήτησε «προσωπικά» από τον Βλαντίμιρ Πούτιν να σταματήσει τις αεροπορικές επιδρομές στο Κίεβο και σε άλλες ουκρανικές πόλεις «για μια εβδομάδα», λόγω του κρύου που επικρατεί.

Ο ίδιος, υποστήριξε ότι ο Ρώσος πρόεδρος «συμφώνησε να το πράξει».

Η συζήτηση Τραμπ και Πούτιν

«Προσωπικά ζήτησα από τον Πρόεδρο Πούτιν να μην βομβαρδίσει το Κίεβο και τις βασικές πόλεις για μια εβδομάδα και εκείνος συμφώνησε να το κάνει» είπε ο Τραμπ σε συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, επικαλούμενος τον «εξαιρετικά κρύο καιρό» στην Ουκρανία.

«Ήταν πολύ ωραίο. Πολλοί άνθρωποι είπαν: ‘Μην χάνεις τον καιρό σου με το τηλεφώνημα, δεν θα το πάρεις αυτό’. Και το έκανε», πρόσθεσε ο Τραμπ.

Με πληροφορίες από Reuters