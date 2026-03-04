ΗΠΑ: Ο Τραμπ εξετάζει υποστήριξη ένοπλων ομάδων κατά του ιρανικού καθεστώτος

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εμφανίζεται ανοιχτός στο ενδεχόμενο στήριξης ομάδων στο Ιράν που δηλώνουν πρόθυμες να πάρουν τα όπλα με στόχο την ανατροπή του καθεστώτος, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους.

Όπως ανέφεραν οι ίδιες πηγές, ο Τραμπ μίλησε την Κυριακή με Κούρδους ηγέτες και συνεχίζει επαφές με άλλους τοπικούς παράγοντες, σε μια προσπάθεια να αξιολογήσει ποιοι θα μπορούσαν να αξιοποιήσουν τη σημερινή αδυναμία της Τεχεράνης για να αποκομίσουν κέρδη στο πεδίο. Οι Κούρδοι διαθέτουν σημαντικές ένοπλες δυνάμεις κατά μήκος των συνόρων Ιράκ–Ιράν.

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, περιορίστηκε να δηλώσει ότι «ο πρόεδρος Τραμπ έχει μιλήσει με πολλούς περιφερειακούς εταίρους», χωρίς να επιβεβαιώσει ρητά τον σκοπό των επαφών. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, το Axios ήταν το πρώτο μέσο που μετέδωσε την πληροφορία για την επικοινωνία του Τραμπ με Κούρδους ηγέτες.

Αμερικανοί αξιωματούχοι σημειώνουν ότι ο Τραμπ δεν έχει λάβει τελική απόφαση για το αν θα προχωρήσει σε συγκεκριμένη υποστήριξη προς αντικαθεστωτικές ομάδες, όπως παροχή οπλισμού, εκπαίδευσης ή πληροφοριών.

Το θέμα συνδέεται με τη γραμμή που έχει ήδη υιοθετήσει ο Αμερικανός πρόεδρος σε δημόσιες τοποθετήσεις του από την έναρξη των αμερικανοϊσραηλινών πληγμάτων, όταν κάλεσε τους Ιρανούς να ξεσηκωθούν και να «πάρουν τη χώρα τους πίσω», αναφέροντας ότι «η Αμερική» τους στηρίζει. Ωστόσο, το ενδεχόμενο έστω υπό όρους στήριξης σε ένοπλες ομάδες συνιστά ποιοτική κλιμάκωση σε σχέση με μια γενική έκκληση για λαϊκή κινητοποίηση, καθώς αφορά δρώντες με διαφορετικές επιδιώξεις και ατζέντες.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο Τραμπ αναδημοσίευσε την Τρίτη δύο φορές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης άρθρο γνώμης της Washington Post για αυτό που περιγράφεται ως «δόγμα Τραμπ». Στο κείμενο, ο αρθρογράφος Μαρκ Τίσεν υποστήριξε ότι «δεν υπάρχει ανάγκη για αμερικανική δύναμη εισβολής» και ότι «οι Ιρανοί είναι οι “μπότες στο έδαφος”».

Οι εξελίξεις αυτές προσθέτουν νέα διάσταση στη συζήτηση στην Ουάσιγκτον για το τι επιδιώκουν οι ΗΠΑ πέρα από τα στρατιωτικά πλήγματα και ποιο θα μπορούσε να είναι το σχέδιο για την επόμενη ημέρα στο Ιράν, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει παρουσιαστεί δημόσια συγκεκριμένο πλαίσιο αποφάσεων.

Με πληροφορίες από Wall Street Journal