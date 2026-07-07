ΗΠΑ: Ο Τραμπ αναμένεται να στηρίξει την πώληση μαχητικών F-35 στην Τουρκία

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να εκφράσει την υποστήριξή του στην πιθανή πώληση μαχητικών αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στην Άγκυρα.

Την είδηση για την πώληση των F-35 επιβεβαίωσαν στο Reuters δύο πηγές με άμεση γνώση του θέματος, παρά το γεγονός ότι τα νομικά και κοινοβουλευτικά εμπόδια δεν έχουν ακόμη επιλυθεί πλήρως.

Η κίνηση αυτή αποτελεί την πιο ξεκάθαρη μέχρι στιγμής χειρονομία του Τραμπ, ο οποίος μεταβαίνει στην Άγκυρα για να παραστεί στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, προς τον Τούρκο Πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, τον οποίο συχνά εξαίρει και αντιμετωπίζει ως στενό σύμμαχο. Οι δύο χώρες απολαμβάνουν θερμότερες σχέσεις μετά την επιστροφή του Τραμπ στον Λευκό Οίκο το περασμένο έτος.

Trump expected to support potential sale of F-35 jets to Turkey, sources say https://t.co/oXVY7uKjWJ https://t.co/oXVY7uKjWJ — Reuters (@Reuters) July 7, 2026

Το σημείο τριβής στις διμερείς επαφές ΗΠΑ - Τουρκίας

Παρά τη βελτίωση των σχέσεων, η απόκτηση του ρωσικού συστήματος αεράμυνας S-400 από την Τουρκία το 2019 παραμένει σημείο τριβής στις διμερείς επαφές. Σε απάντηση, η Ουάσινγκτον επέβαλε το 2020 κυρώσεις σε κορυφαία τουρκική αμυντική εταιρεία και απέβαλε την Τουρκία από το πρόγραμμα των μαχητικών stealth F-35, στο οποίο η Άγκυρα συμμετείχε και ως εταίρος παραγωγής.

Το Κογκρέσο έχει επίσης θεσπίσει νομοθεσία που απαγορεύει οποιαδήποτε πώληση F-35 στην Τουρκία όσο η Άγκυρα διατηρεί τους S-400, υποστηρίζοντας ότι το ρωσικό σύστημα συνιστά κίνδυνο ασφαλείας για τα αμερικανικά μαχητικά. Επί του παρόντος, η αμερικανική νομοθεσία δεν επιτρέπει στην Τουρκία να λειτουργεί ή να κατέχει το σύστημα S-400 εάν επιθυμεί να επανενταχθεί στο πρόγραμμα των F-35.

Μια λύση που κερδίζει έδαφος τις τελευταίες εβδομάδες είναι η μεταφορά του ρωσικού συστήματος σε τρίτη χώρα, αν και δεν έχει επιτευχθεί ακόμη οριστική συμφωνία, σύμφωνα με τις πηγές, οι οποίες ζήτησαν να μην κατονομαστούν λόγω της κρισιμότητας του ζητήματος. Παραμένει ασαφές εάν μια τέτοια κίνηση θα γινόταν αποδεκτή από τη Ρωσία, η οποία θέτει όρους για τον τελικό χρήστη στις πωλήσεις όπλων.

Το δημοσίευμα για την πιθανή απόφαση σχετικά με τα F-35 ήρθε αρχικά στο φως από τους New York Times. Ο Λευκός Οίκος και το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών δεν ανταποκρίθηκαν άμεσα σε αιτήματα για σχολιασμό, ενώ ούτε η πρεσβεία των ΗΠΑ στην Άγκυρα προέβη σε άμεσες δηλώσεις.

Reports claim Trump may restore Turkiye's access to F-35 program despite Netanyahu's opposition

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US President Donald Trump is expected to tell Turkish President Recep Tayyip Erdoğan during this week's NATO summit in Ankara that he is prepared to restore Türkiye's access to the… https://t.co/0HX6uPrpsR pic.twitter.com/GtHIbcOrMy — The Cradle (@TheCradleMedia) July 7, 2026

«Θα τους κάνει πολύ ευτυχισμένους»

Αξίζει να τονιστεί πως, όταν ο Τραμπ ρωτήθηκε στα τέλη του περασμένου μήνα από δημοσιογράφους εάν σκοπεύει να προσφέρει κάποιο «δώρο» στην Τουρκία, δήλωσε: «Πιθανότατα θα κάνω κάτι που θα τους κάνει πολύ ευτυχισμένους».

Μιλώντας στο πλευρό του Τραμπ, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς ανέφερε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη αξιολόγηση για το αν η Τουρκία έχει συμμορφωθεί με την αμερικανική νομοθεσία, ώστε να καταστεί δυνατή η παραλαβή των μαχητικών F-35.

«Ο Πιτ και ολόκληρη η ομάδα επανεξετάζουν το ζήτημα αυτή τη στιγμή, καθώς υπάρχουν ορισμένα πράγματα που πρέπει να πιστοποιήσουμε ότι έχουν συμβεί (...) προκειμένου να είμαστε σύμφωνοι με τον αμερικανικό νόμο», δήλωσε, αναφερόμενος στον Υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ.

Ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, από πλευράς του, δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι οι Ερντογάν και Τραμπ μοιράζονται μια «ισχυρή πολιτική βούληση» για την άρση των αμερικανικών κυρώσεων, αν και απέφυγε να προσδιορίσει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.

Τον Δεκέμβριο, ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στην Τουρκία Τομ Μπάρακ δήλωσε ότι οι θερμοί δεσμοί μεταξύ των δύο ηγετών συνέβαλαν στο να πραγματοποιηθούν «οι πιο γόνιμες συζητήσεις που είχαμε για το θέμα αυτό εδώ και σχεδόν μια δεκαετία».

Με πληροφορίες από Reuters