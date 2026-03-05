ΗΠΑ: Ο Τραμπ ανακοίνωσε την παραίτηση της Κρίστι Νοέμ από τη θέση της υπουργού Εσωτερικής Ασφάλειας

Η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας Κρίστι Νοέμ θα ολοκληρώσει τα καθήκοντά της στο τέλος του μήνα, ανακοίνωσε ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ την Πέμπτη, προσθέτοντας ότι θα ορίσει τον γερουσιαστή Μαρκγουέιν Μάλιν, Ρεπουμπλικανό από την Οκλαχόμα, ως αντικαταστάτη της.

«Είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω ότι ο πολύ σεβαστός γερουσιαστής των Ηνωμένων Πολιτειών από τη μεγάλη πολιτεία της Οκλαχόμα, Μαρκγουέιν Μάλιν, θα αναλάβει τη θέση του υπουργού Εσωτερικής Ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών (DHS), με ισχύ από τις 31 Μαρτίου 2026», έγραψε ο Τραμπ σε μια ανάρτηση στο Truth Social.

Πρόσθεσε ότι η Νοέμ, η οποία, όπως είπε, «μας έχει υπηρετήσει καλά», θα αναλάβει ένα νέο ρόλο με την ονομασία «Απεσταλμένη για την Ασπίδα των Αμερικών».

Ο πρόεδρος περιέγραψε αυτή τη θέση ως μια θέση που θα ηγηθεί της «νέας μας Πρωτοβουλίας Ασφαλείας στο Δυτικό Ημισφαίριο».

Ο Τραμπ μίλησε με την Νοέμ σήμερα το απόγευμα για την αλλαγή θέσης, σύμφωνα με δύο άτομα που είναι εξοικειωμένα με τη συζήτηση. Η υπουργός ταξιδεύει εκτός Ουάσιγκτον.

Αντιμέτωπη με σοβαρές κρίσεις η Κρίστι Νοέμ

Η Νοέμ βρισκόταν στην πρώτη γραμμή των βασικών πολιτικών προτεραιοτήτων του Τραμπ: η απέλαση μεταναστών, ο περιορισμός της μετανάστευσης και η αυστηροποίηση των ελέγχων στα σύνορα μεταξύ ΗΠΑ και Μεξικού. Η απομάκρυνσή της σηματοδοτεί την πρώτη παραίτηση υπουργού από το υπουργικό συμβούλιο κατά τη δεύτερη θητεία του Τραμπ. Πέρυσι, ο Μάικ Βαλτς παραιτήθηκε από τη θέση του υπουργού Εθνικής Ασφάλειας, αφού ο Τραμπ τον πρότεινε για πρέσβη των ΗΠΑ στα Ηνωμένα Έθνη.

Η θέση της Νοέμ στην κυβέρνηση έγινε όλο και πιο ασταθής μετά τη δολοφονία δύο Αμερικανών πολιτών από ομοσπονδιακούς πράκτορες (ICE) κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων μετανάστευσης στο Μινεάπολη, την επιδείνωση των σχέσεών της με την Αμερικανική Ακτοφυλακή, τον μοναδικό κλάδο του στρατού υπό τις διαταγές της, και τα σχόλιά της αυτή την εβδομάδα ενώπιον των νομοθετών που εξόργισαν τον Τραμπ.

Στις ακροάσεις του Κογκρέσου την Τρίτη και την Τετάρτη, οι νομοθέτες ρώτησαν τη Νοέμ για την διαφημιστική καμπάνια αξίας 200 εκατομμυρίων δολαρίων που επέβλεψε και η οποία προέτρεπε όσους βρίσκονται παράνομα στις ΗΠΑ να απελαθούν εθελοντικά. Η διαφημιστική καμπάνια, η οποία διεξήχθη κυρίως στα αγγλικά, είχε ως πρωταγωνίστρια τη Νοέμ. Σύμφωνα με την AdImpact, το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας έχει δαπανήσει σχεδόν 80 εκατομμύρια δολάρια για την προβολή αυτών των διαφημίσεων από τις αρχές του 2025, χωρίς να υπολογίζεται το κόστος παραγωγής.

Η Νοέμ δήλωσε την Τρίτη στην Επιτροπή Δικαιοσύνης της Γερουσίας ότι ο πρόεδρος ενέκρινε την διαφημιστική καμπάνια πολλών εκατομμυρίων δολαρίων, ισχυρισμό που ο Λευκός Οίκος αρνήθηκε.

«Ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών δεν ενέκρινε διαφημιστική καμπάνια ύψους 220 εκατομμυρίων δολαρίων. Απολύτως όχι», δήλωσε αξιωματούχος της Λευκής Οίκου στο NBC News την Πέμπτη.

Στις ακροάσεις της Γερουσίας και της Βουλής αυτή την εβδομάδα, η Νοέμ αντιμετώπισε επίσης ερωτήσεις από νομοθέτες σχετικά με τις ενέργειες της κυβέρνησης στο Μινεάπολη. Η αποστολή χιλιάδων ομοσπονδιακών στρατευμάτων για τη διεξαγωγή δραστηριοτήτων επιβολής της μεταναστευτικής νομοθεσίας, χρησιμοποιώντας κατά καιρούς βίαιες τακτικές, οδήγησε σε έντονη κριτική από τα δύο κόμματα για την ηγεσία της Νοέμ στο DHS.

Η Νοέμ αρνήθηκε να ζητήσει συγγνώμη για το ότι χαρακτήρισε «εγχώριους τρομοκράτες» τους Ρενέ Γκουντ και Άλεξ Πρέτι, δύο Αμερικανούς που σκοτώθηκαν από ομοσπονδιακούς πράκτορες, αν και παραδέχτηκε ότι οι έρευνες για τους δύο θανάτους συνεχίζονται.

Με πληροφορίες από NBC