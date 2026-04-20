ΗΠΑ: Ο τραγουδιστής D4vd κατηγορείται για τη δολοφονία 14χρονης που βρέθηκε νεκρή στο Tesla του

Κατηγορίες για ανθρωποκτονία πρώτου βαθμού απαγγέλθηκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες σε βάρος του τραγουδιστή D4vd για τον θάνατο 14χρονης, η οποία είχε εξαφανιστεί το 2025 και εντοπίστηκε νεκρή μήνες αργότερα.

Ο 21χρονος, κατά κόσμον Ντέιβιντ Άντονι Μπερκ, συνελήφθη την περασμένη εβδομάδα στο Λος Άντζελες. Έγινε γνωστός το 2022, όταν τραγούδι του έγινε ιδιαίτερα δημοφιλές στο TikTok.

Η 14χρονη Σελέστε Ρίβας Ερνάντες είχε μεταβεί, σύμφωνα με τις αρχές, στην κατοικία του κατηγορούμενου στην περιοχή του Χόλιγουντ Χιλς τον Απρίλιο του 2025 και έκτοτε δεν έδωσε σημεία ζωής. Τα λείψανά της εντοπίστηκαν τον Σεπτέμβριο, σε πάρκινγκ όπου είχαν μεταφερθεί κατασχεμένα οχήματα, μέσα στο πορτμπαγκάζ αυτοκινήτου Tesla που ανήκε στον τραγουδιστή. Η αστυνομία κινητοποιήθηκε μετά από αναφορές για έντονη δυσοσμία.

Οι ιατροδικαστικές εξετάσεις επιβεβαίωσαν ότι επρόκειτο για διαμελισμένα και σε αποσύνθεση μέρη του σώματος της ανήλικης.

Πέραν της ανθρωποκτονίας, στον κατηγορούμενο αποδίδονται αδικήματα που αφορούν σε σεξουαλική πράξη με ανήλικο και κακοποίηση σορού. Η εισαγγελία της κομητείας του Λος Άντζελες, με επικεφαλής τον Νέιθαν Χόχμαν, εξετάζει αν θα ζητήσει τη θανατική ποινή. Η συγκεκριμένη κατηγορία επιτρέπει την επιβολή είτε θανατικής ποινής είτε ισόβιας κάθειρξης χωρίς δυνατότητα αποφυλάκισης.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, το κίνητρο της δολοφονίας συνδέεται με την προσπάθεια να αποτραπεί η αποκάλυψη της σχέσης του κατηγορούμενου με την ανήλικη. Οι εισαγγελείς υποστηρίζουν ότι η 14χρονη θα μπορούσε να καταθέσει για πράξεις σεξουαλικής εκμετάλλευσης που φέρεται να είχαν προηγηθεί.

Οι συνήγοροι υπεράσπισης απορρίπτουν τις κατηγορίες και δηλώνουν ότι ο πελάτης τους δεν ευθύνεται για τον θάνατο της ανήλικης, τονίζοντας ότι θα αποδειχθεί η αθωότητά του στη δικαστική διαδικασία.

Ο D4vd παραμένει προφυλακισμένος χωρίς δυνατότητα καταβολής εγγύησης.

Η υπόθεση έρχεται σε αντίθεση με την έως πρόσφατα ανοδική πορεία του καλλιτέχνη. Το τραγούδι του «Romantic Homicide» είχε σημειώσει επιτυχία στις ΗΠΑ, ενώ το πρώτο του άλμπουμ κυκλοφόρησε το 2025. Μετά την αποκάλυψη της υπόθεσης, η περιοδεία του διακόπηκε και οι συνεργασίες του με δισκογραφικές και άλλες εταιρείες τερματίστηκαν.

Με πληροφορίες από People