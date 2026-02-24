ΗΠΑ: Ο στρατός έπληξε ακόμα ένα πλοίο - «Μετέφερε ναρκωτικά στην Καραϊβική» λένε

Ο στρατός των ΗΠΑ ανακοίνωσε την Δευτέρα (23/2) ότι έπληξε ένα σκάφος που, όπως υποστηρίζει, μετέφερε ναρκωτικά στην Καραϊβική.

Από το πλήγμα σκοτώθηκαν τρεις άνδρες, ενώ το συμβάν έρχεται να προστεθεί σε πλήθος αντίστοιχων περιστατικών που έχουν σημειωθεί τους τελευταίους μήνες στην περιοχή.

Η κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ έχει διατυμπανίσει την επιτυχία της όσον αφορά την εξουδετέρωση των πλοίων που φέρονται να διακινούν ναρκωτικά στην Καραϊβικλή.

Ο στρατός ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ότι το πλοίο εμπλεκόταν «σε επιχειρήσεις διακίνησης ναρκωτικών».